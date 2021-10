Demanda de crédito por pessoa jurídica aumentou 28,3% durante a pandemia

Um estudo realizado pela fintech Vadu com base em dados do Banco Central mostra que o crédito foi e continua fundamental para pessoas físicas e empresas se recuperarem da crise econômica causada pela Covid-19. De janeiro de 2020 a junho de 2021 a concessão de crédito para a pessoa jurídica aumentou 28,3%, de 1.385 bilhões para 1.737 bilhões de reais. No mesmo período, a concessão de crédito para pessoa física aumentou 20,5%, de 2.027 bilhões para 2.444 bilhões de reais. Somando as duas categorias, o crescimento total foi de 23,7%, de 3.412 bilhões para 4.222 bilhões de reais.

“Sempre soubemos que o ciclo produtivo teve molas amortecedoras nos momentos de crise, que são os serviços. Para esta crise que estamos saindo e que na minha opinião deve se encerrar no ano que vem, a grande mola foi o crédito, que mostrou que tem uma função social importante”, diz Ubiratan Lima, economista-chefe do Vadu. “Ele atuou muito mais como um fomento à subsistência que como um subsídio à produção, permitindo a flexibilização das negociações e alongamentos de dívidas”, diz ele, que chama atenção para o aumento da liquidez das operações no primeiro trimestre de 2021 principalmente para a Pessoa Jurídica no que tange à antecipação de recebíveis, e para a Pessoa Física em relação à agroindústria.

Outros fatores que impulsionaram a oferta de crédito foram aagenda do Open Banking do Banco Central que permitiu a entrada de novos players que ampliaram a oferta para o consumidor, como bancos, financeiras e fintechs.

Além disso, a Selic com o menor patamar da série histórica até maio deste ano também estimulou o crédito. Esse último fator, porém, tem mudado de figura. Com o aumento da inflação e o risco fiscal elevado, a taxa básica de juros vem se elevando: saiu de 2% no fim do ano passado para atuais 6,25% ao ano. A aposta do mercado financeiro é que a taxa de juros encerre o ano em 8,25%.