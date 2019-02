Déficit em transações correntes soma US$ 3,7 bilhões em julho

O déficit em transações correntes no país somou 3,766 bilhões de dólares em julho, conforme dados divulgados nesta quinta-feira pelo Banco Central. O valor apurado no mês passado é ligeiramente superior ao observado em igual mês de 2011, quando as transações correntes registraram saldo negativo de 3,558 bilhões de dólares.

De acordo com o BC, a maior contribuição para o déficit em julho deste ano veio da conta de serviços, que teve déficit de 3,463 bilhões de dólares. Na conta de rendas, o resultado também foi negativo, em 3,442 bilhões de reais. Essa saída de recursos foi parcialmente compensada pelo superávit comercial de 2,877 bilhões de dólares e pelas transferências unilaterais, positivas em 263 milhões de dólares.

No acumulado de janeiro a julho de 2012, a conta corrente brasileira registra déficit de 29,108 bilhões de dólares, o equivalente a 2,16% do Produto Interno Bruto (PIB). Em igual período do ano passado, a conta negativa era de 2,07% do PIB. No acumulado dos últimos 12 meses até julho, a conta corrente brasileira registra saldo negativo de 51,995 bilhões de dólares, ou 2,17% do PIB.

De acordo com os dados, os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) somaram 8,421 bilhões de dólares em julho. O valor ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas consultados pelo AE Projeções, que ia de US$ 6,6 bilhões a 8,5 bilhões de dólares e acima de mediana projetada, de 7 bilhões de dólares. O IED registrado no mês passado foi recorde para meses de julho.

No acumulado do ano, os investimentos são de 38,141 bilhões de dólares, pouco abaixo do registrado em igual período do ano passado (38,484 bilhões de dólares). Na comparação com o Produto Interno Bruto (PIB), o IED acumulado no ano subiu de 2,69% em 2011 para 2,83% em 2012. O IED acumulado em 12 meses chegou a 66,317 bilhões de dólares (2,77% do PIB).

(Com Agência Estado)