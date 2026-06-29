Déficit das contas do governo sobe para R$ 53,3 bilhões em maio

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As contas do governo central registraram déficit primário de 53,257 bilhões de reais em maio, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 29, no Boletim Resultado do Tesouro Nacional (RTN). O resultado, que reúne as contas do Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, ficou praticamente em linha com a expectativa do mercado, que projetava saldo negativo de 53 bilhões de reais.

O déficit foi maior que o registrado em maio de 2025, quando o saldo negativo havia sido de 40,249 bilhões de reais. Segundo o Tesouro, o desempenho refletiu um crescimento das despesas superior ao avanço das receitas. Em termos reais, a receita líquida aumentou 5,5% na comparação anual, enquanto a despesa total avançou 9,4%.

Nos cinco primeiros meses do ano, o governo central acumula déficit primário de 44,4 bilhões de reais, ante um superávit de 32,9 bilhões de reais registrado no mesmo período de 2025. No acumulado, a receita líquida cresceu 4,8% em termos reais, mas as despesas avançaram 13%, pressionando o resultado das contas públicas.

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Pelo lado das receitas, o Tesouro destacou o aumento da arrecadação de tributos como Imposto de Renda, IOF, Cofins e CSLL, além do crescimento das receitas com exploração de recursos naturais. Em contrapartida, houve forte queda no recebimento de dividendos de estatais, especialmente do BNDES.

Nas despesas, os maiores impactos vieram do aumento dos gastos previdenciários, da elevação das despesas discricionárias, principalmente nas áreas de saúde e educação, e do crescimento dos créditos extraordinários.

Para 2026, a meta do governo federal é encerrar o ano com superávit primário equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), com margem de tolerância prevista no novo arcabouço fiscal.