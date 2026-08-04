Decade levanta R$ 440 milhões e aposta em IA para transformar gestão financeira

A Decade anunciou nesta quinta-feira sua saída do modo stealth e revelou uma rodada seed de 85 milhões de dólares, cerca de 440 milhões de reais, considerada a maior já realizada por uma startup da América Latina nessa fase de captação. O investimento contou com a participação dos fundos globais Benchmark, Diffusion e Greenoaks, além das brasileiras Atlantico e Norte Ventures.

Fundada por Vitor Olivier, ex-CTO do Nubank, e Felipe Meneses, fundador da Hyperplane, startup de inteligência artificial adquirida pelo banco digital, a empresa quer criar uma nova categoria de serviços financeiros baseada na combinação entre inteligência artificial e atendimento humano para auxiliar clientes na gestão do patrimônio. A proposta da plataforma é consolidar informações financeiras por meio do Open Finance, monitorar investimentos e gastos em tempo real e oferecer recomendações personalizadas para decisões como alocação de recursos, redução de custos, planejamento tributário e organização do patrimônio.

Segundo a empresa, a inteligência artificial também será capaz de analisar ativos, identificar padrões de consumo, sugerir alternativas de cartões de crédito e acompanhar continuamente mudanças no mercado financeiro. O atendimento humano continuará presente para apoiar decisões estratégicas e situações específicas da vida dos clientes. Para Vitor Olivier, CEO e cofundador da Decade, administrar o próprio dinheiro se tornou uma tarefa cada vez mais complexa diante da quantidade de informações, produtos financeiros e estímulos ao consumo. A proposta da empresa é utilizar IA para reduzir essa assimetria de informação e tornar o planejamento financeiro mais acessível.

Na avaliação dos investidores, a inteligência artificial representa a próxima grande transformação dos serviços financeiros, especialmente na área de gestão patrimonial. “A última onda de inovação transformou bancos e meios de pagamento. Agora, a IA cria a oportunidade de reinventar a forma como as pessoas administram seu patrimônio”, afirmou Julio Vasconcellos, sócio-fundador da Atlantico.

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Com os recursos captados, a Decade pretende acelerar o desenvolvimento da plataforma e ampliar sua atuação no mercado brasileiro de planejamento financeiro.