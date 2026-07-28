Debate sobre tributação de LCIs e LCAs leva investidores a reavaliar estratégias de renda fixa

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) voltaram ao centro das atenções dos investidores. Além da redução das taxas oferecidas pelas instituições financeiras em 2026, os títulos passaram a ser alvo de novas discussões sobre um possível fim da isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas, tema que voltou ao radar da equipe econômica.

Levantamento da Quantum Finance, divulgado pelo InfoMoney, mostra que a remuneração média desses papéis caiu em relação ao ano passado. Ainda assim, a isenção tributária continua tornando LCIs e LCAs competitivas frente a outros investimentos de renda fixa sujeitos à cobrança de Imposto de Renda.

Embora não exista nenhuma mudança aprovada, a possibilidade de revisão do benefício fiscal já faz investidores reavaliarem suas estratégias de alocação de recursos.

Para Cassio Viana de Jesus, especialista em investimentos e negócios da Pilar Capital, o principal erro é tomar decisões precipitadas motivadas apenas pela discussão tributária. “A isenção justifica um movimento tático, não uma estratégia de investimento. A espinha dorsal de uma carteira não pode depender de premissas tributárias que podem mudar a qualquer momento”, afirma.

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Segundo o executivo, um cenário semelhante foi observado durante as discussões de 2025, quando muitos investidores correram para garantir títulos isentos, comprimindo os prêmios oferecidos pelos bancos. “O efeito manada fez parte do mercado aceitar remunerações equivalentes ou até inferiores às dos títulos públicos. Se houver uma mudança semelhante, a tendência é que a forte demanda reduza novamente as taxas oferecidas pelos emissores”, explica.

Cassio também destaca que, caso uma nova tributação siga o modelo proposto anteriormente pelo governo, ela deverá valer apenas para novas emissões. Isso pode abrir uma janela temporária de forte procura por LCIs e LCAs ainda isentas, reduzindo ainda mais sua rentabilidade.

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Na avaliação do especialista, esse movimento aumenta tanto o risco de reinvestimento quanto o custo de oportunidade para quem imobilizar recursos em produtos com remuneração mais baixa. “A discussão tributária deve servir como um gatilho para reavaliar a carteira, e não para decidir às pressas”, afirma.

Além da renda fixa, o debate também pode ampliar o interesse por ativos reais, como o mercado imobiliário. Para Alex Sales, fundador da Alumbra Empreendimentos Design, uma eventual mudança na tributação tende a fazer investidores analisarem outras formas de preservar patrimônio no longo prazo. “Isso não significa uma migração automática da renda fixa para o mercado imobiliário, já que são ativos com características muito diferentes de liquidez, risco e horizonte de investimento. Mas pode aumentar o interesse por alternativas capazes de combinar preservação patrimonial e valorização ao longo do tempo”, afirma.

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Segundo Sales, imóveis de alto padrão localizados em regiões com forte desenvolvimento urbano podem cumprir um papel complementar dentro das carteiras de investimento. “Um empreendimento imobiliário desempenha uma função diferente da LCI ou da LCA. Além de ser um ativo real, existe potencial de valorização associado à localização, ao desenvolvimento da região, à arquitetura e à qualidade do projeto. O imóvel precisa fazer sentido pelos seus fundamentos, independentemente de uma mudança pontual nas regras de uma aplicação financeira”, diz.

Apesar do debate sobre o fim da isenção ganhar força, especialistas lembram que nenhuma alteração entrou em vigor até o momento. Assim, a recomendação continua sendo avaliar os investimentos de forma ampla, considerando fatores como rentabilidade líquida, liquidez, risco e objetivos de longo prazo, em vez de tomar decisões baseadas apenas em possíveis mudanças tributárias.