De volta para o futuro: Delorean terá carro elétrico

Ao buscar Marty McFly em 1985, desta vez rumo ao futuro, o Dr. Elmett Brown vindo de 2015 abastece seu Delorean com uma casca de banana, restos de laranja e uma lata de cerveja vazia. O combustível feito a base de compostagem dava pistas de que os roteiristas viam energia limpa como o futuro para mover os carros. Os veículos ainda não voam, porém, apesar do atraso, o Delorean deve finalmente rodar sem combustão fóssil. A Delorean Motor Co., fabricante do icônico carro, anunciou que em 2024 fabricará um modelo elétrico.

O cupê batizado de Alpha5 é um esforço liderado por Joost de Vries, que trabalhou como vice-presidente de serviços globais da Tesla. O novo Delorean atinge 100 km/h em 2,9 segundos e terá uma velocidade máxima de 250 km/h, segundo a empresa, números que se aproximam de sedãs. A edição Tesla Model S Plaid, por exemplo, leva 1,9 segundos para atingir os 100 km/h. A bateria de 100 kWh tem autonomia de até 483 km.