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Economia

De onde virá o ajuste fiscal prometido por Flávio Bolsonaro?

Candidato fala em corte de 1,5% do PIB em 18 meses, mas plano ainda não detalha quanto cada medida poderá economizar

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 13h03 | Atualizado em 6 out 2026, 09h41
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026)
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026) (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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O ajuste das contas públicas é uma das principais promessas econômicas de Flávio Bolsonaro (PL) para um eventual governo.

A campanha fala em uma economia equivalente a 1,5% do PIB e em uma nova regra para limitar o crescimento das despesas de acordo com a trajetória da dívida.

O tamanho da meta, porém, ajuda a dimensionar o desafio: considerando o PIB nominal projetado pelo governo para 2026, 1,5% corresponde a cerca de R$ 204 bilhões.

Até agora, a campanha não apresentou uma conta detalhada mostrando quanto cada medida contribuiria para alcançar esse valor.

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O programa de governo prevê um “tesouraço” nas despesas públicas, com redução de pelo menos dez ministérios, corte de cargos comissionados, diminuição de despesas administrativas e combate a supersalários e penduricalhos do funcionalismo.

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Também estão entre as propostas a revisão de benefícios tributários e a privatização de ativos da União.

A questão é que essas medidas atingem partes muito diferentes das contas públicas e não têm, até agora, uma estimativa consolidada de economia apresentada pela campanha.

O tamanho da conta

A comparação com o Orçamento ajuda a entender a dimensão da promessa.

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A Lei Orçamentária de 2026 prevê cerca de R$ 2,6 trilhões em despesas primárias da União.

Desse total, aproximadamente R$ 2,38 trilhões estão sujeitos ao limite de despesas, dos quais cerca de R$ 2,15 trilhões são gastos obrigatórios e R$ 230,6 bilhões são despesas discricionárias.

Isso significa que os cerca de R$ 204 bilhões correspondentes a 1,5% do PIB têm valor próximo ao total das despesas discricionárias sujeitas ao limite.

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A comparação, porém, não significa que a campanha esteja propondo cortar praticamente todas essas despesas.

As despesas discricionárias incluem investimentos e outros gastos que podem ser reduzidos ou ampliados pelo governo, mas também financiam serviços e políticas públicas.

Além disso, o ajuste prometido pode envolver outras fontes de economia e aumento de receitas.

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O dado serve, portanto, para mostrar o tamanho da meta, não para indicar como ela será executada.

Onde estão os gastos

O problema fiscal brasileiro está concentrado principalmente em despesas que não podem ser reduzidas apenas por decisão administrativa.

Na previsão orçamentária para 2026, a Previdência Social responde por cerca de R$ 1,1 trilhão.

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As despesas com pessoal e encargos sociais somam aproximadamente R$ 457 bilhões.

Abono salarial e seguro-desemprego representam cerca de R$ 97 bilhões, enquanto o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, fica na casa de R$ 130 bilhões.

Por isso, medidas como reduzir ministérios e cargos podem produzir economia, mas não é possível assumir que todo o orçamento associado a essas estruturas desaparecerá. Órgãos podem ser fundidos e atribuições transferidas sem que as despesas deixem de existir.

O mesmo vale para a promessa de combater supersalários. A despesa total com pessoal inclui salários, aposentadorias, encargos e outras obrigações muito maiores do que os pagamentos acima do teto.

Sem uma estimativa da campanha, não é possível dizer quanto o combate aos chamados penduricalhos acrescentaria ao ajuste.

Receita também entra na conta

Outro ponto importante é que nem todas as propostas de Flávio representam cortes de gastos.

A campanha defende, por exemplo, a revisão de benefícios tributários. Caso alguns incentivos sejam reduzidos, o efeito seria de aumento da arrecadação, e não de redução de despesas.

O resultado poderia contribuir para melhorar as contas públicas, mas deve ser contabilizado separadamente.

As privatizações também não podem ser tratadas simplesmente como economia permanente do Orçamento. A venda de um ativo pode gerar uma receita extraordinária, mas não significa que o governo passará a economizar o mesmo valor todos os anos.

Essa distinção é importante porque o ajuste prometido pela campanha é uma meta para as contas públicas, e não necessariamente um corte de R$ 204 bilhões em despesas.

A nova regra fiscal

Além dos cortes, Flávio propõe substituir o atual regime fiscal por uma regra que limite o crescimento dos gastos de acordo com o nível da dívida pública. A ideia é impor maior restrição às despesas quando a dívida estiver elevada.

A equipe econômica ainda precisa detalhar os parâmetros dessa regra. Uma das possibilidades discutidas prevê limites mais rígidos para o crescimento das despesas quando a dívida ultrapassar determinado percentual do PIB.

Uma nova regra pode ajudar a controlar o crescimento dos gastos nos anos seguintes, mas não substitui a necessidade de produzir um resultado fiscal melhor no curto prazo. É nesse ponto que a meta de 1,5% do PIB ganha importância.

O que ainda falta explicar

A campanha de Flávio já apresentou os principais caminhos que pretende seguir, mas ainda não abriu a conta completa.

Não está definido quanto viria da redução de ministérios e cargos, quanto do combate a supersalários e fraudes, quanto da revisão de benefícios tributários e quanto de outras medidas.

Também não está claro, a partir do programa apresentado, quais despesas obrigatórias seriam alteradas caso as medidas administrativas não fossem suficientes.

Por enquanto, portanto, é possível dimensionar o tamanho do ajuste prometido, mas não reproduzir a conta que levaria até ele.

A pergunta que ficará para a campanha e, caso Flávio seja eleito, para o próximo governo é direta.

Como transformar uma meta de cerca de R$ 204 bilhões em medidas concretas, sem elevar impostos e sem comprometer despesas que têm pouca margem para corte?

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