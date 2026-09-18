De onde saiu o ganhador de mais de R$ 100 milhões da Mega-Sena

Um bolão de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, acertou sozinho as seis dezenas do concurso 3.059 da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira, 17. A aposta vai receber 101,97 milhões de reais.

O jogo foi registrado na lotérica Cantinho da Sorte e tinha sete números, divididos em nove cotas. Com isso, cada participante do bolão ficará com cerca de 11,3 milhões de reais, antes de eventuais divisões particulares entre os apostadores.

As dezenas sorteadas foram 01, 02, 07, 18, 33 e 35. Além do prêmio principal, 98 apostas acertaram cinco números e receberão 31.664,29 reais cada. Outras 6.697 fizeram a quadra, com prêmio individual de 763,77 reais.

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O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no domingo, 20, com prêmio estimado em 28 milhões de reais. Para participar, é preciso escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis e registrar a aposta em uma casa lotérica ou pelos canais digitais das Loterias CAIXA. A aposta simples, com seis números, custa 6 reais.

Também é possível participar por meio de um bolão — o caso da aposta vencedora do último concurso —, em que os apostadores dividem o valor da aposta em cotas e, em caso de prêmio, recebem valores proporcionais à participação.