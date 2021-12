De olho em 2022, Doria aposta em equipe de economistas experientes

Em um evento realizado no Hotel Rosewood, em São Paulo, o governador de São Paulo, João Doria, promoveu uma cerimônia completamente focada no disputa do Planalto em 2022. Pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, o tucano anunciou nomes que devem compor sua equipe econômica. Tratam-se de nomes experimentados nos setores público e privado. Em um momento de deterioração econômica, propostas e discussões para melhorar a situação de famílias e empresas devem ganhar o centro das discussões em 2022. “A estrutura de toda a equipe do governo será baseada na economia, em todas as áreas. É esta equipe que vai coordenar nosso programa de governo e as demais áreas. Trata-se de uma estrutura profissional e qualificada, digna e reconhecida, para a montagem da estrutura de governo”, disse o governador.

Encabeçando o time, está o atual secretário de Fazenda do estado, Henrique Meirelles, que fora candidato à presidente em 2018. Antes de integrar a gestão Doria em São Paulo, Meirelles foi presidente global do Bank Boston, único brasileiro ocupar o posto, antes de ingressar no governo de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Banco Central (BC), entre 2003 e 2011. Em 2016, depois do impeachment de Dilma Rousseff, assumiu o cargo de ministro da Fazenda do governo Michel Temer, onde ficou até 2018 — quando deixou o posto para ser candidato a presidente pelo MDB.

Ao lado de Meirelles, Doria anunciou a participação de três mulheres. Ana Carla Abrão, presidente do escritório da Oliver Wyman no Brasil e vice-presidente do conselho de administração da B3. Servidora concursada do Banco Central, a goiana foi secretária de Fazenda do Estado de Goiás e economista-chefe na Tendências Consultoria, além de diretora da área de controle de riscos do Itaú. O governador também convidou a ex-assessora especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, para assuntos tributários, Vanessa Canado. Uma das autoras intelectuais da proposta de reforma tributária do economista Bernard Appy (que resultou na Proposta de Emenda Constitucional 45, assassinada pelo governo de Jair Bolsonaro), ela foi diretora do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF). Ela deixou o cargo depois do enrosco envolvendo a matéria.

Completando a equipe está Zeina Latif, economista que ocupou cargos de economista-sênior e economista-chefe em instituições como Banco Real e HSBC, sendo sua última posição na XP. Foi eleita, em 2006 pela revista Forbes a mulher mais influente no Brasil na categoria Economia, e, em 2008, a melhor economista-chefe, pela Ordem dos Economistas. Foi professora do IBMEC — atual Insper — e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Conselhão) do governo Michel Temer.