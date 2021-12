De Lamborghini a Porsche, os carros mais caros à venda no Mercado Livre

Com a queda do consumo de serviços e das viagens internacionais devido à Covid-19, as vendas dos veículos de luxo cresceram em 2021. Quem adquiriu um modelo consegue ainda vendê-lo por um valor acima do pago pela compra, consequência da escassez de matéria prima para a fabricação de carros e da alta demanda. Além do prazer de dirigi-lo, um Porsche 2020, por exemplo, de janeiro a setembro de 2021 valorizou 25,3%, de acordo com a startup Mobiauto. E há quem esteja de olho neste mercado. Um levantamento realizado pela plataforma Mercado Livre mostra quais são os modelos mais caros à venda no site de E-commerce. No topo da lista, está o italiano Lamborghini Aventador, no valor de 4,39 milhões de reais.

O veículo a venda está em localizado em Balneário Camboriú (SC). E, em uma semana, o valor do veículo foi reajustado em 110 mil reais em seu preço de venda. Com isso, só o valor do IPVA do veículo chega a 88 mil reais no estado.

No top 10, três são Lamborghini. O segundo carro com maior custo a venda na plataforma é um Lamborghini Huracán, por 4,3 milhões de reais, localizado no setor marista, em Goiânia (GO). O modelo laranja escuro de 2020 tem duas portas e motor 5,2 litros V10.

1/10 (Mercado Livre/Divulgação) 2/10 (Mercado Livre/Divulgação) 3/10 (Mercado Livre/Divulgação) 4/10 (Mercado Livre/Divulgação) 5/10 (Mercado Livre/Divulgação) 6/10 (Mercado Livre/Divulgação) 7/10 (Mercado Livre/Divulgação) 8/10 (Mercado Livre/Divulgação) 9/10 (Mercado Livre/Divulgação) 10/10 (Mercado Livre/Divulgação)

Em terceiro lugar, está o britânico Bentley Continental Conversível, por 3,55 milhões de reais, também vendido em Balneário Camburiú. O modelo novo é preto, tem duas portas e é conversível, e é seguido pelo Bentley Continental Coupe, no valor de 3,25 milhões de reais. Este também é novo, mas branco e não conversível, o que lhe rende uma diferença de 300 mil reais em relação ao anterior.

Em quinto lugar, o também britânico Aston Martin Coupe, também no valor de 3,25 milhões de reais, novo, branco e com duas portas, seguido por um Lamborghini Aventador de 2012 por 3,1 milhões de reais. Com 13,7 mil quilômetros rodados, o modelo preto tem duas portas.

Ocupando a sétima posição do ranking, já na casa dos 2 milhões de reais, está uma alemã Mercedes-benz Amg Gt 63, vendida por 2,999 milhões de reais. O modelo 4.0 V8 Turbo de 2021 é novo, preto, tem quatro portas e tipo de carroceria Hatch. Em oitava posição, está mais um Aston Martin, modelo Dbx, também por 2,999 milhões de reais. O veículo novo é de 2021, rosa e com duas portas. Em penúltima posição do ranking, uma belíssima Ferrari Portofino vermelha, por 2,99 milhões de reais. Fabricada em 2019 e com 8 mil quilômetros rodados, o modelo tem duas portas e 600 cavalos. Em décimo e último lugar do ranking – como não poderia faltar na lista -, está um Porsche 911 Turbo S Cabriolet, por 2,55 milhões de reais. O modelo cinza de duas portas é de 2021 e possui 3,074 quilômetros rodados.

Mercado automotivo

Com a crise na indústria automotiva, o setor de usados ganhou força no Brasil em 2021. Segundo a Fenabrave, entidade que representa os revendedores e concessionárias, a venda de automóveis e comerciais leves usados acumulou 10,3 milhões de veículos entre janeiro e novembro deste ano, revelando alta de 25,3% sobre o mesmo período do ano passado. A estimativa do setor é fechar o ano com 11 milhões de unidades negociadas, maior que o recorde de 2019, quando 10,97 milhões de transações foram feitas.