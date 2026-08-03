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De catador em um lixão na Bahia a empreendedor: a trajetória de superação de Sergio Bispo

Órfão desde a infância, ele caminhou cerca de 80 dias até São Paulo, enfrentou o alcoolismo e o preconceito

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 16h48
18/06/2026 Sergio Bispo / Kombosa Seletiva. Foto. Claudio Gatti
Sérgio Bispo - Kombosa Seletiva (Claudio Gatti/VEJA)
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Sergio Bispo nasceu dentro do antigo lixão de Canabrava, em Salvador (BA). Filho de catadores, passou a infância recolhendo materiais recicláveis ao lado de outras famílias que viviam no local. Perdeu os pais ainda muito pequeno e foi levado para um orfanato, onde, pela primeira vez, conheceu uma rotina com três refeições por dia. A permanência, porém, durou pouco. Na adolescência, decidiu fugir para voltar a trabalhar com a coleta de resíduos.

A fuga aconteceu escondido na caçamba de um caminhão que deixava o orfanato. Desceu no Pelourinho e retomou a vida como catador. Com o primeiro carrinho de coleta, conquistou sua principal ferramenta de trabalho, mas enfrentava outro desafio: o alcoolismo. Sem conseguir lidar com a perda dos pais e a falta de afeto, gastava praticamente todo o dinheiro que ganhava com bebidas.

Sem acesso à escola, Sergio aprendeu a ler e escrever ao longo da vida, conforme as necessidades do dia a dia. Ainda jovem, ouviu em um telejornal que São Paulo era uma cidade onde as pessoas conseguiam trabalhar, formar família e construir uma vida melhor. Decidiu que iria para lá, mesmo sem saber exatamente onde ficava.

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Ao perguntar a um dono de bar como chegava à cidade, ouviu uma resposta que nunca esqueceu: “É só seguir sempre em frente”. E foi exatamente isso que fez. A viagem durou cerca de 80 dias, grande parte percorrida a pé e, em alguns trechos, de carona com desconhecidos. Foi durante esse percurso que conheceu o preconceito. Dormiu em postos de gasolina, foi expulso de lugares onde tentava descansar e ouviu frases que marcaram sua trajetória. “Você não tem futuro”, era uma das ofensas mais frequentes. Apesar das humilhações, continuou caminhando até chegar ao estado de São Paulo, em 1989.

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Pouco depois, foi acolhido por uma instituição ligada aos Franciscanos e conheceu Val, que mais tarde se tornaria sua companheira e mãe de seus três filhos. Juntos, começaram a trabalhar como catadores na Vila Mariana, na capital paulista. Paralelamente, Sergio passou a participar da criação de cooperativas de reciclagem em diferentes regiões do país e colaborou no desenvolvimento do Cataki, aplicativo que conecta pessoas e empresas a catadores de materiais recicláveis.

O empreendedorismo surgiu em 2014, depois que assistiu a uma reportagem sobre empresas criadas por catadores. A ideia o inspirou a fundar a Kombosa Seletiva, negócio voltado à coleta de resíduos recicláveis e à educação ambiental. O que começou como um pequeno empreendimento cresceu rapidamente. A empresa deixou de ser um MEI para se tornar uma microempresa e, atualmente, atende mais de 25 clientes, realiza eventos corporativos, palestras e presta serviços para condomínios e restaurantes em São Paulo.

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Hoje morador da Barra Funda, Sergio diz que nunca imaginou viver em um bairro como esse. Ao olhar para trás, vê uma trajetória marcada por perdas, preconceito, depressão e dificuldades, mas também por superação. A mesma atividade que começou ainda na infância, no lixão de Canabrava, se transformou não apenas em profissão, mas também em um propósito de vida e em uma ferramenta de transformação social.

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