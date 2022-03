De batata a pré-escola: os itens que pressionaram a inflação em fevereiro

A alta da inflação é tema da maioria das conversas e um dos grandes temas da corrida eleitoral este ano. Antes mesmo da invasão da Rússia à Ucrânia e a disparada do barril de petróleo no mercado internacional, a alta dos preços castiga o orçamento do brasileiro e é o calcanhar de Aquiles para o presidente Jair Bolsonaro, que neste ano irá concorrer a reeleição. Em fevereiro, apesar da gasolina ter dado uma trégua, e recuado 0,47%, outros itens pesaram. Fazer feira, sem gastar mais, foi praticamente impossível.

Dos 20 itens que mais subiram em fevereiro, 17 são de hortifruti. Cenoura, batata e alface, por exemplo, dispararam no mês . A explicação, segundo o IBGE, são os problemas climáticos de início de ano, que abalaram muitas plantações. As secas no sul e as tempestades no nordeste e sudeste comprometeram algumas culturas e, o resultado disso, é sentido no mercado.

Além disso, há um outro fator sazonal que pressionou os preços: a educação. Tradicionalmente, o IPCA de fevereiro sobe devido ao reajuste das mensalidades escolares, e não foi diferente neste ano, ainda mais com a volta das aulas presenciais na maioria dos cursos. Ensino Fundamental e Pré-escola estão entre os itens que mais subiram em fevereiro, com alta de 8% no mês.

“Em fevereiro, são incorporados no IPCA os reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. Portanto esse foi o item que teve o maior impacto no mês, com peso de 0,31 ponto percentual. O outro grupo que pesou bastante no mês foi o de Alimentação e bebidas, que acelerou para 1,28% e contribuiu com 0,27 ponto percentual. Juntos, os dois grupos representaram cerca de 57% do IPCA de fevereiro”, ressalta o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov.

Vale lembrar que o grupo dos transportes, onde está a gasolina, é o que tem o maior peso para o IPCA. No mês, houve alta de 0,46%, revertendo a deflação de janeiro. Com os preços subindo em março, o brasileiro precisará de mais um pouco de paciência e criatividade para conseguir fechar as contas do mês.