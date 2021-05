De 27 setores da B3, 25 tiveram aumento de lucro líquido no 1° tri de 2021

Dos 27 setores das empresas com capital aberto na bolsa de valores brasileira, 25 tiveram aumento de lucro líquido no primeiro trimestre de 2021 em relação ao primeiro trimestre de 2020. O setor de Alimentos e Bebidas foi o segundo com maior variação positiva, e com apenas nove empresas compondo a amostra. Ele ficou para trás apenas de Siderurgia e Metalurgia, que compilou os dados de 17 empresas do segmento.

Os dados são de um levantamento realizado pela Economatica considerando 304 empresas que enviaram seus balanços financeiros até o dia 15 de maio à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A pesquisa não inclui Petrobras, Suzano e Vale, cujos resultados de grandes proporções distorceriam a amostra.

Uma das empresas de destaque do setor de Alimentos e Bebidas é a JBS, que ocupa o 3º lugar entre 307 empresas em termos de variação de lucro líquido entre o primeiro trimestre deste ano em relação ao ano anterior. Em primeiro lugar, está a Vale, com variação de 29,5 bilhões de reais, e a Petrobras, com 49,6 bilhões. A JBS companhia lucrou 7,9 bilhões de reais a mais que em 2020. Vale destacar, no entanto, que no primeiro trimestre de 2020 o lucro líquido havia sido negativo em 5,9 bilhões de reais.

Entre os principais motivos da alta, está o fato de que Alimentos e Bebidas compõem os chamados serviços essenciais. Enquanto de um lado o seu consumo diminuiu nos bares e restaurantes nos períodos de fechamento da economia, do outro ele aumentou em supermercados. Além disso, a venda internacional de alimentos foi beneficiada pela desvalorização do real em relação ao dólar, o que aumentou a lucratividade das empresas exportadoras.

Na outra ponta, os setores que tiveram maior queda de lucro líquido entre os primeiros três meses de 2021 em relação ao mesmo período de 2020 está Educação, com 94 milhões de reais a menos e abrangendo 5 empresas listadas na bolsa, e Locadora de Imóveis, com queda de 77 milhões de reais e oito empresas pertencentes a amostra. Já em relação ao total das empresas da amostra, está a Gol, com queda de 240 milhões de reais no lucro líquido no período, e as lojas Renner, com queda de 158 milhões de reais.