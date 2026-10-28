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Daycoval renuncia à administração de fundo da Nest sob investigação

Banco deixa fundo imobiliário de 192 milhões de reais após questionamentos de órgãos de controle, problemas na auditoria e disputa judicial envolvendo a gestora

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 16h00
Homem de pele morena clara, barba e cabelo escuros, sorri para a câmera, usando terno azul-marinho, suéter e gravata. Ele está com os braços cruzados, exibindo um relógio prateado no pulso esquerdo. Ao fundo, pessoas desfocadas em um ambiente com iluminação suave e uma parede decorada com padrões coloridos
Felipe Prata, CEO da Nest (Divulgação/Divulgação)
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O Banco Daycoval decidiu renunciar à administração fiduciária do Nest Eagle, fundo imobiliário de aproximadamente 192 milhões de reais gerido pela Nest Asset, ligada ao empresário Felipe de Moura Prata. A decisão, comunicada em fato relevante no último dia 22, acrescenta um novo capítulo à sequência de problemas enfrentados pela gestora. O banco não informou os motivos da saída e estabeleceu até sexta-feira, 30, o prazo para que sejam indicadas instituições interessadas em assumir a administração do fundo.

A situação é particularmente delicada porque o Nest Eagle recebeu 185,5 milhões de reais de 12 institutos de previdência de servidores públicos, cujos investimentos passaram a ser questionados por órgãos de controle. O Rioprevidência, responsável pelo maior aporte, destinou 75 milhões de reais ao fundo. Outros 25 milhões vieram da previdência de Cajamar, em São Paulo, investimento que também despertou a atenção do Ministério Público de Contas. As apurações envolvem a adequação dessas aplicações ao perfil de risco das entidades previdenciárias.

Os problemas do fundo já haviam alcançado a auditoria independente. Inicialmente, a Grant Thornton se absteve de emitir opinião sobre as demonstrações financeiras de 2025. Após a apresentação de documentos adicionais, a auditoria publicou, em maio, um novo parecer, desta vez com ressalva, por falta de evidências suficientes da averbação na matrícula de um imóvel avaliado em 42,6 milhões de reais, equivalente a quase 22% do patrimônio líquido do fundo à época.

O grupo Nest enfrenta ainda uma disputa judicial revelada pelo Radar Econômico em agosto. A Justiça de São Paulo determinou a penhora das receitas de gestão e performance recebidas pela Nest International de dez fundos de investimento, em uma execução estimada em 12 milhões de reais envolvendo seu fundador. O próprio Daycoval estava entre as instituições intimadas a reter os pagamentos. Em setembro, o Tribunal de Justiça manteve a decisão, apesar do argumento da gestora de que o bloqueio poderia comprometer suas operações. A medida não recai sobre o patrimônio dos fundos nem diretamente sobre os recursos dos cotistas.

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A renúncia do Daycoval não foi acompanhada de explicações sobre eventuais relações com a disputa judicial, as investigações envolvendo recursos previdenciários ou as ressalvas da auditoria. Em manifestações anteriores, a Nest negou irregularidades nas operações imobiliárias do fundo e afirmou que a disputa patrimonial de seu fundador não envolve o dinheiro dos investidores.

Agora, o Nest Eagle terá até 180 dias, contados da renúncia, para efetivar a substituição do administrador fiduciário. Caso isso não aconteça, o regulamento prevê a liquidação obrigatória do fundo. O procedimento poderá envolver a venda dos imóveis ou, se isso não for possível, a entrega dos próprios ativos aos cotistas, inclusive mediante a constituição de um condomínio civil. Até que a substituição seja concluída, o Daycoval permanece responsável pela administração fiduciária.

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