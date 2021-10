Datas: o Nobel de Economia e a prisão de José Carlos Grubisich

O Prêmio Nobel de Economia deste ano, concedido ao trio formado pelo canadense David Card, o americano Joshua Angrist e o holandês Guido Imbens, lançou luz sobre como políticas econômicas têm impacto em diversos setores da sociedade. No início da década de 90, Card, da Universidade da Califórnia, analisou as consequências do aumento do salário mínimo sobre as taxas de emprego em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O estudo levou a uma revisão da ideia aceita anteriormente de que os ajustes provocariam a inevitável expansão do desemprego. Graças ao trabalho deles, um antigo dogma se desfez.

As conclusões de causa e efeito no trabalho do canadense só foram estabelecidas graças às contribuições de Angrist, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), e Imbens, da Universidade Stanford. Um quarto integrante do grupo receberia a honraria se não fosse uma tragédia. O economista americano Alan Krueger, ex-­assessor dos presidentes Bill Clinton e Barack Obama, coassinou alguns dos pioneiros trabalhos realizados por Card e Angrist no início dos anos 90. Em março de 2019, porém, Krueger se matou, aos 58 anos. De toda forma, a história fez jus ao seu legado. “A pesquisa deles melhorou substancialmente a nossa capacidade de responder às principais questões causais, o que foi de grande benefício para a humanidade”, disse Peter Fredriksson, presidente do Comitê de Ciências Econômicas do Nobel. O prêmio de 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a 6,3 milhões de reais, será dividido entre Card, que receberá a metade do valor, e Angrist e Imbens, que embolsarão a segunda parte. O anúncio foi feito em 11 de outubro.

A última lenda da Disney

A animadora americana Ruthie Thompson gostava de dizer que cresceu ao lado de Mickey Mouse. A se considerar que ela trabalhou durante quarenta anos na Walt Disney Company e participou das principais produções do estúdio, desde Branca de Neve e os Sete Anões (1937) até Bernardo e Bianca (1977), ela não estava exagerando. Ruthie começou a carreira nos anos 20 como referência viva para os primeiros curtas animados da Disney. Depois, já adolescente, entrou para o mundo da animação, indo da colorização até abraçar de fato o trabalho como animadora. Ela também quebrou barreiras ao ser uma das primei

ras mulheres admitidas no sindicato dos fotógrafos, em 1952. Funcionária do estúdio com o maior histórico de trabalho com os irmãos Walt e Roy Disney, Ruthie foi reconhecida em 2000 pela empresa como uma “Lenda Disney”. Morreu em 10 de outubro, aos 111 anos, durante o sono, em um asilo para artistas da indústria do cinema na Califórnia.

Condenação nos EUA

O empresário brasileiro José Carlos Grubisich, ex-presidente da Braskem, foi condenado a vinte meses de prisão pela Justiça dos Estados Unidos por ter participado de um plano para subornar funcionários da Petrobras. O processo é resultado das investigações no âmbito da Operação Lava-Jato. Além de ir para a cadeia, Gru­bi­sich terá de pagar 3,2 milhões de dólares. A sentença foi anunciada em 12 de outubro, em Nova York.

Publicado em VEJA de 20 de outubro de 2021, edição nº 2760