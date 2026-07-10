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Dataprev abre concursos para preencher 212 vagas com salários a partir de R$ 8,3 mil

Estatal responsável por processar os pagamentos de benefícios sociais busca profissionais de TI e de outras áreas como direito e administração

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 19h21 | Atualizado em 10 jul 2026, 19h49
Vista aérea do edifício da Dataprev, um prédio alto de cor clara com o logotipo da empresa na fachada, em um dia ensolarado. Ao lado, outro edifício de vidro espelhado e, ao fundo, a paisagem urbana com outras construções e muitas árvores. Uma rua e um estacionamento com carros completam a cena
OPORTUNIDADE Sede da Dataprev: área administrativa também terá vagas no concurso (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/VEJA.com)
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A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) abriu um concurso público para preencher 212 vagas em diversas áreas: análise de negócios de TI; arquitetura, engenharia e sustentação tecnológica; desenvolvimento de software; inteligência da informação; segurança cibernética e proteção de dados; gestão de serviços de TIC. Há também vagas para funções administrativas: advocacia; contabilidade; comunicação social; gestão econômico-financeira; administração e governança; engenharia; e analista de processamento.

A carga horária dos contratados será de 40 horas semanais, com exceção dos analistas de processamento, que cumprirão uma jornada de 30 horas. Por isso, o salário inicial destes é menor: 8 274 reais. Para os demais cargos e funções, cuja jornada semanal é maior, o salário inicial é de 10 685 reais.

Os interessados devem se inscrever até 6 de agosto pelo portal FGV Conhecimento. O exame está marcado para 11 de outubro e conterá questões de conhecimento geral e específico. Haverá locais de prova nas seguintes cidades: Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo.

A Dataprev é vinculada ao Ministério da Gestão e Inovação e possui autonomia financeira e administrativa. No ano passado, a estatal reportou receita líquida de 2,5 bilhões de reais – um crescimento de 29% sobre 2024. Já o lucro líquido aumentou 77% e alcançou 899,7 milhões de reais.

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