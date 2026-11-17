Até o final do ano deve entrar em operação o Data Risk, um serviço digital que pretende unificar as consultas e os protestos de títulos nos 3. 760 cartórios do país. Trata-se de uma solução para facilitar a vida de credores e devedores ao cruzar dados e atuar de maneira preditiva, com alertas e contatos para negociações extrajudiciais, mapeando valores, datas, registros, cidades e os respectivos tabelionatos.

Parece trivial, mas um levantamento do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB) estima que de outubro de 2024 até o mês passado foram recuperados para os mercados privado e público cerca de 210 bilhões de reais. De acordo com Ionara Gaioso, vice-presidente do IEPTB, há 200 milhões de títulos protestados registrados contra 26 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Os valores a serem recuperados dependem de negociações caso a caso.

Daí a necessidade de uma ferramenta unificadora analítica. Criado pela Zoox, o Data Risk usa a tecnologia proprietária da plataforma Nexus AI para organizar os dados para facilitar a vida de todos. A novidade foi anunciada no Zoox Data Revolution 2026, evento de tecnologia realizado em São Paulo nesta terça-feira, 17.

“A grande sacada é que as empresas pouco conectadas com as tomadas de decisão poderão ser integradas ao processo. Há quem demore a protestar, não possua acesso ou sequer saiba como fazer. Nossa parceria com os cartórios ajudará o empresário brasileiro”, afirma André Nigro, diretor de receitas da Zoox. Ele observa que a integração responde a um gargalo crônico na gestão de risco e recuperação de crédito entre empresas no Brasil.

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“Historicamente, o mercado trata análise de risco e cobrança como duas disciplinas isoladas”, diz Nigro. Agora a empresa quer unificar as ações. E como a Zoox é remunerada? Como um parceiro de serviços. Por uma taxa estabelecida sobre a tabela dos cartórios, a datatech brasileira troca informações com a base da Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto (Cenprot), gerida pelo IEPTB. Um dos resultados imediatos será a maior dificuldade para fraudar dados.

“Os cartórios passam por um processo de modernização que não atingiu todos ainda”, afirma a tabeliã Ionara Gaioso. Mas ela se mantém otimista. “Nossa parceria com a Zoox não envolve só os cartórios de protesto. No extrajudicial temos atribuições com notas, imóveis, normalmente onde os fraudadores atuam. Agora dá para pegar no pé deles e localizar”. A Zoox e o IEPTB não citam os investimentos para a solução.