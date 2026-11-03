Data do pagamento de salário: quando cai o quinto dia útil de novembro de 2026?

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Em novembro de 2026, o quinto dia útil para pagamento de salários CLT será em 7 de novembro, um sábado. Isso ocorre devido a feriados no início do mês, alterando a contagem. A CLT permite o sábado como dia útil. Entenda a regra, por que o pagamento pode ser antecipado e as consequências do atraso.

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O quinto dia útil de novembro de 2026 cairá no próximo sábado, 7, data-limite para o pagamento dos salários referentes a outubro aos trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O prazo será diferente do observado em meses sem feriados no início do calendário porque novembro começou em um domingo, 1º, e a segunda-feira, 2, foi feriado nacional de Finados. Com isso, a contagem dos dias úteis teve início apenas nesta terça-feira, 3.

Por que o quinto dia útil de novembro será no sábado?

A legislação trabalhista considera os sábados como dias úteis para fins de pagamento de salários, mesmo quando não há expediente nas empresas. Já domingos e feriados nacionais, estaduais e municipais ficam de fora do cálculo. A regra está prevista na Instrução Normativa nº 1, de 1989, do Ministério do Trabalho.

Em novembro, o primeiro dia útil é esta terça-feira, 3, seguido pela quarta-feira, 4, quinta-feira, 5, e sexta-feira, 6. O quinto dia útil será, portanto, o sábado, 7. A contagem é válida para o prazo de pagamento dos salários, embora outros calendários possam considerar apenas os dias de segunda a sexta-feira.

O que diz a CLT sobre o pagamento dos salários?

O artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que o pagamento dos salários não deve ser estipulado por período superior a um mês, ressalvadas situações específicas, como comissões, percentagens e gratificações.

O primeiro parágrafo do mesmo artigo determina que, quando o pagamento é mensal, o empregador deve quitar o salário até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Assim, os valores referentes a outubro de 2026 devem estar disponíveis aos empregados, no máximo, até 7 de novembro.

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O salário deve ser antecipado para sexta-feira?

Embora o prazo legal termine no sábado, empresas que utilizam o sistema bancário precisam garantir que os valores estejam efetivamente disponíveis aos trabalhadores até a data-limite. A Instrução Normativa nº 1, de 1989, estabelece expressamente essa exigência para pagamentos realizados por meio de instituições financeiras.

Como as transferências bancárias tradicionais não são processadas normalmente aos sábados, as empresas que dependem dessas operações precisam organizar o pagamento com antecedência. Na prática, isso pode exigir que o depósito seja feito até sexta-feira, 6, para evitar que o salário fique disponível somente na segunda-feira, 9.

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O que acontece se a empresa atrasar o salário?

O pagamento depois do quinto dia útil caracteriza descumprimento do prazo previsto na CLT. A empresa pode ficar sujeita à fiscalização e a penalidades administrativas, além de eventuais consequências trabalhistas, conforme as circunstâncias do atraso.

A legislação também permite que acordos e convenções coletivas estabeleçam condições específicas de pagamento, desde que respeitados os direitos dos trabalhadores. Por isso, além de observar o calendário de novembro, empregadores e empregados devem considerar as regras aplicáveis a cada categoria profissional.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.