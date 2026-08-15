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Dasa mira mercado de R$ 559 bilhões dos brasileiros 50+ com nova frente de longevidade

Alta, marca premium do grupo, amplia portfólio de medicina preventiva em meio ao avanço dos gastos com saúde de uma população que envelhece

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 11h00
Dasa: a maior rival do Fleury executou trinta aquisições de 2019 a 2022; porém, agora, sofre com prejuízos e dívidas altas
Escritório da Dasa (./Divulgação)
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A Dasa está se posicionando para disputar uma fatia de um mercado que deve mais que dobrar nas próximas duas décadas. Por meio do Alta Diagnósticos, sua marca premium, o grupo está ampliando a oferta de exames e serviços ligados à longevidade, medicina preventiva e genética em um momento em que os gastos dos brasileiros com mais de 50 anos em saúde caminham para atingir R$ 559 bilhões por ano.

A cifra é uma projeção da data8 para 2044. Em 2024, os 59 milhões de brasileiros com mais de 50 anos representavam 27% da população, mas já respondiam por 35% dos gastos das famílias com saúde, ou R$ 247 bilhões. Daqui a 18 anos, deverão ser 92 milhões de pessoas e responder por metade de um mercado estimado em R$ 1,1 trilhão.

É sobre esse deslocamento demográfico que a Dasa começa a construir uma oferta mais ampla no Alta. A estratégia reúne exames genéticos, biomarcadores e ferramentas voltadas a acompanhar o paciente ao longo das diferentes fases da vida, com uma lógica de prevenção e personalização do cuidado. A Dasa Genômica participa da frente com análises genéticas e genômicas destinadas a identificar predisposições e particularidades biológicas de cada indivíduo.

Um dos produtos incorporados ao portfólio é um exame que estima a idade biológica a partir do comprimento dos telômeros, estruturas localizadas nas extremidades dos cromossomos e associadas ao processo de envelhecimento celular. O teste custa R$ 6.360 e é oferecido pelo Alta em parceria com a espanhola Life Length. A avaliação serve como instrumento de acompanhamento do envelhecimento e não como diagnóstico isolado de uma doença.

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A aposta ocorre justamente quando os negócios de maior valor agregado ganham espaço na operação de diagnósticos da companhia. No segundo trimestre, a receita bruta de Diagnósticos Nacional da Dasa chegou a R$ 2,2 bilhões, avanço de 9,2% na comparação anual em bases equivalentes. O desempenho foi impulsionado pelo aumento no volume de exames e pela expansão dos segmentos premium e B2B. O número de exames realizados cresceu 9,7% no período.

Mais do que vender um teste de longevidade, portanto, a estratégia do Alta é tentar acompanhar por mais tempo um consumidor de maior renda que tende a gastar cada vez mais com saúde conforme envelhece. A própria Dasa fala em construir trilhas diferentes de acompanhamento conforme a fase da vida e combinar diagnóstico, genética e novas tecnologias. Se a projeção demográfica se confirmar, o público 50+ deixará de ser apenas um segmento relevante para se tornar, em menos de duas décadas, responsável por metade de todo o consumo de saúde do país.

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