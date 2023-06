Das três MPs que ficaram para trás, uma era fundamental para Haddad

A MP, assinada em 13 de janeiro, restabelecia o chamado “voto de qualidade” a favor do Fisco – ou seja, favorecia o governo no caso de empates em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf). A regra existiu até 2020, quando o Congresso aprovou a Lei do Contribuinte Legal, que favorece justamente o contribuinte em caso de empate.

A medida, anunciada no começo do ano, era vista como uma das formas de Haddad aumentar a arrecadação do governo neste ano, necessária para dar sustentabilidade ao arcabouço. A nova regra fiscal, que passou na Câmara e espera votação no Senado, prevê meta de resultado primário e permite despesas num percentual de até 70% das receitas. Para sustentar o arcabouço, Haddad planeja aumentar a arrecadação em até 150 bilhões de reais. E essa medida do Carf poderia ter impacto de ao menos 50 bilhões de reais, segundo as contas do governo.

A queda dessa MP já era esperada pelo Ministério da Fazenda, tanto que foi enviado um projeto de Lei com urgência sobre o tema no início de maio, em um acordo feito com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Entretanto, a matéria ainda não começou a tramitar. Como o fim do voto de qualidade foi aprovado pelo próprio Congresso, Lira já sinalizou a Haddad que o tema pode ter dificuldades para andar. O texto passa a travar a pauta do Congresso em 21 de junho.

Os processos tributários que correm no conselho superam a marca de 1 trilhão de reais, mas demoram a ser julgados. Em 2021, foram julgados cerca de 30 mil casos, com 47,6 bilhões de reais em discussão; no ano passado, apenas 11 mil casos foram apreciados, mas o montante foi de 132,5 bilhões de reais. E os casos não param de subir: saíram de 90,9 mil em 2021 para 92,4 mil em 2022. Os casos em discussão no Carf devem subir ainda mais após o STJ proibir que empresas com incentivos fiscais concedidos por estados, via ICMS, possam abater esse crédito da base de cálculo de impostos federais. O crédito só poderá ser abatido se for destinado a investimentos, e não a custeio.

