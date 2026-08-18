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Dark Lab já vende quase um em cada seis quilos de creatina no Brasil

Marca brasileira chegou a 1,9 mil toneladas em 2025 e lidera categoria na América Latina; mercado nacional movimentou R$ 3,4 bilhões

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 10h15 | Atualizado em 18 ago 2026, 10h29
Seis pessoas, quatro homens e duas mulheres, posam em fundo escuro, segurando embalagens de creatina Dark Lab. Três homens estão em pé atrás, um com boné e tatuagens nos braços, outro de boné segurando um pacote grande, e o terceiro com cabelo comprido. Na frente, um homem agachado à esquerda, uma mulher loira e outra morena agachadas no centro, e um homem de boné e calça xadrez agachado à direita. Todos vestem roupas escuras com o logo da marca
Influenciadores da Dark Lab (Divulgação/Divulgação)
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Dark Lab já vende quase um em cada seis quilos de creatina no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

A corrida da creatina virou um negócio bilionário no Brasil e uma empresa criada há apenas oito anos já abocanhou uma fatia relevante desse mercado. A Dark Lab vendeu 1. 913 toneladas de creatina em 2025, o equivalente a 15,6% de todo o volume comercializado no país. Na prática, quase um em cada seis quilos vendidos no Brasil saiu da marca.

Os números são de levantamento da Euromonitor International. Na América Latina, a Dark Lab encerrou o ano passado com 8,5% de participação em volume, suficiente para ocupar a liderança regional da categoria. A creatina tornou-se o principal produto da companhia e hoje responde por cerca de 45% de seu faturamento.

A expansão vem apoiada principalmente no comércio eletrônico e numa política agressiva de preços. No Mercado Livre, um dos principais canais da empresa, as vendas cresceram mais de 190% entre 2024 e 2025. Segundo a Dark Lab, alguns de seus produtos chegam ao consumidor por preços até 40% inferiores à média do mercado.

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O tamanho da oportunidade ajuda a explicar a disputa. O mercado brasileiro de creatina movimentou 12,3 mil toneladas e R$ 3,4 bilhões em 2025, segundo a Euromonitor. A projeção é que o consumo ultrapasse 19 mil toneladas em 2028, crescimento superior a 50% em apenas três anos.

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Fundada em 2018 e concentrada desde o início na venda direta pela internet, a Dark Lab agora pretende usar a liderança como ativo de marketing. A empresa colocará nas embalagens de creatina um selo referente à posição apontada pela Euromonitor e prepara uma campanha em marketplaces, redes sociais e pontos de venda.

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