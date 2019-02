Dados positivos dos EUA e Fed elevam apetite por ações na Ásia

TÓQUIO, 14 Mar (Reuters) – As bolsas de valores da Ásia subiram nesta quarta-feira, apoiadas em dados econômicos dos Estados Unidos positivos e sinais de melhoria das posições de capital em grandes bancos norte-americanos.

A perspectiva econômica mais otimista para os Estados Unidos impulsionou mercados norte-americanos na véspera, com o Índice Standard & Poors 500 fechando no maior nível desde junho de 2008, enquanto o Dow Jones encerrou no maior patamar desde dezembro de 2007.

Na Ásia, as bolsas de valores tiveram um início de negócios vigoroso nesta quarta-feira, embora os ganhos tenham sido limitados no decorrer da sessão.

O indicador MSCI que reúne mercados da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, chegou a subir 1,2 por cento mais cedo, mas reduziu ganhos e operava em alta de 0,37 por cento às 8h11 (horário de Brasília).

O índice Nikkei, da bolsa de Tóquio alcançou maior nível em sete meses. O indicador subiu 2,2 por cento, mas devolveu parte dos ganhos, encerrando em alta de 1,5 por cento, apoiado em fraqueza do iene e na valorização das bolsas dos EUA.

A bolsa de valores de Sydney cresceu 0,9 por cento, para o maior nível em duas semanas, impulsionada por mineradoras e bancos, enquanto o setor financeiro sul-coreano, fez o mercado em Seul subir ao maior patamar em sete meses e fechar em alta de 0,99 por cento.

“Os mercados sobem muito com base na confiança e no momento, algo que melhorou muito. Os mercados internacionais, em especial Wall Street, têm tido um bom rali”, disse Grant Williamson, sócio da corretora Hamilton Hindin Greene, na Nova Zelândia.

O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) melhorou ligeiramente sua perspectiva econômica na terça-feira, afirmando que espera um crescimento “moderado” nos próximos trimestres e um declínio gradual na taxa de desemprego.

Enquanto isso, as vendas do varejo dos Estados Unidos tiveram a maior alta em cinco meses em fevereiro, segundo mostraram dados divulgados na terça-feira, refletindo a crescente confiança dos norte-americanos.

E com as autoridades norte-americanas tomando medidas agressivas para salvaguardar o crescimento e o sistema financeiro do país após o colapso do Lehman Brothers no final de 2008, as posições de capital dos bancos norte-americanos têm melhorado substancialmente desde então.

A maioria dos maiores bancos dos Estados Unidos passou no teste anual de estresse, revelou o Fed, em resultados que mostram que as instituições estão mais resistentes contra choques financeiros.

Em Hong Kong houve queda de 0,15 por cento, a bolsa de Xangai recuou 2,63 por cento e Taiwan teve ganho de 1,17 por cento. O mercado em Cingapura registrou valorização de 1,25 por cento.