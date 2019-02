Dados positivos de emprego nos EUA não seguram petróleo

Por Renan Carreira

Nova York – Os preços dos contratos futuros do petróleo fecharam em queda, apesar de uma melhora no quadro de empregos nos Estados Unidos, já que os traders ficaram focados em declínios nos mercados de ações e em um dólar mais forte.

O contrato do petróleo para fevereiro negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) caiu US$ 0,25, ou 0,24%, para US$ 101,56 por barril. Na plataforma ICE, o contrato do petróleo tipo Brent para fevereiro avançou US$ 0,32, ou 0,28%, para US$ 113,06.

Após ser negociado mais alto no começo desta sexta-feira, uma abertura em baixa do mercado de ações dos EUA manteve os contratos futuros do petróleo em território negativo. As ações vêm servindo como um guia para os preços do petróleo nos últimos meses, e preocupações com a situação da dívida da Itália mantiveram os investidores longe de comemorar uma melhora no quadro de empregos dos EUA.

A economia dos EUA criou 200 mil empregos em dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira, acima da previsão de economistas, de mais 155 mil vagas. Trata-se de um sinal de fortalecimento do mercado de trabalho em meio à ampla incerteza sobre a economia para o novo ano. As companhias privadas geraram 212 mil empregos, enquanto o setor público – governos federal, estaduais e locais – cortaram 12 mil vagas.

Um dólar mais forte contra o euro também teve efeito sobre o mercado de petróleo, já que, quando o dólar fica mais caro, pode tornar o preço do petróleo mais alto para quem detém outras moedas.

“Todas as boas notícias foram rapidamente esquecidas”, disse Dominick Chirichella, analista de petróleo do Energy Management Institute. “As notícias ruins da Europa foram mais uma vez acentuadas… Durante a sessão, as correlações foram realmente apertadas.” As informações são da Dow Jones.