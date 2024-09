Dados do mercado de trabalho dos EUA reforçam tese de corte de juros

Os dados recentes do mercado de trabalho dos Estados Unidos revelam um cenário misto, mas com sinais claros de desaceleração, o que pode abrir espaço para um corte de juros pelo Federal Reserve. Mas, o mercado ainda aguarda a divulgação dos dados do payroll para solidificar essa perspectiva.

O setor de serviços dos EUA apresentou uma leve alta no Índice de Gerentes de Compras (PMI), subindo de 51,4 em julho para 51,5 em agosto, de acordo com o Instituto de Gestão da Oferta (ISM). A previsão era de uma queda para 51,1. Entre os subíndices do PMI, o de preços pagos avançou de 57 para 57,3, enquanto o de novas encomendas subiu de 52,4 para 53. O subíndice de emprego, no entanto, caiu de 51,1 para 50,2.

Em outro dado econômico, o Bureau of Labor Statistics (BLS) informou que a produtividade do setor empresarial não agrícola dos EUA cresceu 2,5% no segundo trimestre de 2024, impulsionada por um aumento de 3,5% na produção, enquanto as horas trabalhadas aumentaram 1%. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, a produtividade teve um avanço de 2,7%.

Os custos unitários de mão de obra no setor não agrícola subiram 0,4% no trimestre, refletindo um aumento de 3% na remuneração por hora e de 2,5% na produtividade. Nos últimos 12 meses, os custos unitários cresceram apenas 0,3%, o menor ritmo desde o quarto trimestre de 2013.

No setor de manufatura, a produtividade aumentou 1,3%, com um crescimento de 2,4% na produção e de 1,1% nas horas trabalhadas. O custo unitário da mão de obra no setor manufatureiro subiu 3,6% no segundo trimestre de 2024, refletindo um aumento de 4,9% na remuneração por hora e de 1,3% na produtividade.

Também nesta quinta-feira, 5, foram divulgados os pedidos contínuos de seguro-desemprego. O dado veio abaixo do esperado (1.838 mil contra 1.870 mil), indicando que menos trabalhadores estão recorrendo a esse benefício. Os pedidos iniciais por seguro-desemprego também surpreenderam positivamente. O número registrado foi 227 mil, menor do que a projeção de 231 mil.

“Essa combinação de um mercado de trabalho ainda robusto, porém com sinais de desaceleração, reforça a ideia de que o Federal Reserve terá mais espaço para cortar os juros em setembro. A produtividade do setor não-agrícola, que apresentou um forte crescimento trimestral de 2,5% (muito acima do dado anterior de 0,2%), também sustenta um cenário de controle inflacionário”, diz Volnei Eyng, CEO da gestora Multiplike.

Embora os números de seguro-desemprego tenham sido menores do que o esperado, o recente relatório ADP revelou uma criação de apenas 99.000 vagas no setor privado em agosto, muito abaixo das expectativas de 140.000, marcando o crescimento mais fraco desde janeiro de 2021, diz Fabio Murad, da Ipê Avaliações. “Essa desaceleração, combinada com a queda nas vagas de emprego apontada pelo relatório JOLTS, sugere um resfriamento gradual do mercado de trabalho, alinhando-se com o objetivo do Federal Reserve de moderar a economia sem provocar uma recessão abrupta”, diz Murad.

Se o Payroll mostrar uma confirmação da desaceleração, isso pode aumentar as expectativas de um corte nas taxas de juros ainda este ano, segundo ele. “O relatório de emprego (Payroll) a ser divulgado amanhã será crucial para solidificar essa perspectiva. Se o Payroll confirmar a tendência de desaceleração do mercado de trabalho, isso poderá reforçar significativamente a tese de um possível corte de juros, potencialmente levando a um aumento nas expectativas de redução das taxas ainda este ano”, diz Murad.