Emprego nos EUA surpreende, mas risco de inflação não preocupou mercado

O esperado Payroll de junho, divulgado na manhã desta sexta-feira, 2, pelo Departamento de Trabalho nos Estados Unidos, apontou uma forte recuperação dos empregos no país. No mês, foram criadas 850 mil vagas de trabalho, surpreendendo a expectativa dos economistas da Bloomberg, que estimaram a criação de 700 mil vagas. O número é 45% maior que o número de empregos criados no anterior e o maior desde setembro de 2020, quando foram criadas 1,489 milhão de vagas.

Apesar de uma recuperação robusta, os números se somam aos dados recentes sobre a inflação nos EUA e mostram uma diminuição do desemprego nos Estados Unidos ainda equilibrada, ou seja, dentro do esperado pelo Fed. Por isso, após a divulgação dos dados, os juros dos Títulos de 10 anos dos EUA passaram a operar próximo ao zero a zero, mostrando que um descontrole sobre a inflação dos EUA deixou de preocupar os investidores. O índice de desemprego ficou em 5,9%. um ponto percentual acima do mês anterior e dois pontos percentuais acima da expectativa dos economistas, o que ajuda a equilibrar os dados. Antes da pandemia, o índice girava em torno de 3,5%.

“Os dados foram bem recebidos pelo mercado porque não é nada que vai fazer com que o Fed antecipe a retirada de estímulos monetários”, diz Victor Beyruti, economista da Guide Investimentos. “Mostra que o movimento de recuperação está seguindo em frente, mas ainda dentro do horizonte que o Fed está esperando, diz ele.

O payroll manteve a precificação da alta de juros americanas para o final de 2022 e início de 2023, bem como a diminuição do ritmo de compra de Títulos Públicos para o primeiro trimestre do ano que vem.

O último CPI Core, que é o dado da inflação, foi divulgado no dia 10 de junho pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, foi de 0,7% ante o mês anterior, 0,2 pontos percentuais abaixo da expectativa dos investidores. O índice considera a alta de preços dos produtos, excluindo combustível e alimentos. A próxima divulgação do CPI vai ser no dia 13 de julho, daqui a duas semanas