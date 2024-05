Dados de emprego no Brasil guiam Ibovespa em pregão pré-feriado

A véspera de feriado em boa parte do Brasil, por Corpus Christi, deixa a agenda de indicadores carregada. Entre os dados mais importantes estão a Pnad Contínua, que mostra o desemprego do país, e o Caged, com um retrato do emprego no setor formal.

Um dos “dilemas” recentes entre os economistas é ver que o mercado de trabalho brasileiro está sólido apesar da persistência da taxa de juros em patamares bastante elevados. Emprego e salário estáveis tendem a dificultar a queda da inflação. Numa abordagem bastante conservadora, isso significa juros mais altos por mais tempo, o que pode, sim, ser danoso para a economia a longo prazo.

Isso num cenário em que as expectativas do mercado foram bagunçadas tanto no Brasil quanto no exterior. A previsão de que o Fed demorará ainda mais para cortar juros, algo que já está previsto apenas para o segundo semestre, pressiona o câmbio no país – e, adivinha, pode afetar a inflação.

A notícia boa é que ontem, ao divulgar o IPCA-15, o IBGE mostrou que os preços estão se acomodando no país. Hoje a FGV divulga o IGP-M, uma espécie de “indicador antecedente” do IPCA, porque contempla os preços ao produtor.

Do exterior, o dado mais importante será a divulgação do Livro Bege, documento que mostra as condições da economia americana e ajuda no mapeamento das decisões futuras do Fed.

A manhã, de qualquer forma, começa de maneira tortuosa para o mercado financeiro. Os futuros americanos recuam com força e devem pesar sobre o resto do mercado. Ibovespa aí incluso. O EWZ também recua em Nova York.

Acontece que, para o Ibovespa, a notícia é ainda pior. Ontem, a bolsa brasileira fechou no menor patamar do ano, sob o peso de uma nova baixa dos papéis da Vale e dos bancos. Foi uma reação à alta dos juros em Nova York, que impulsiona a migração de recursos para o hemisfério norte.

Agenda do dia

8h: FGV divulga IGP-M de maio

8h30: BC publica resultado do setor público consolidado de abril

9h: IBGE anuncia taxa de desemprego do trimestre até abril

10h30: Caged de abril

13h30: Tesouro divulga estoque da dívida pública de abril

14h30: Fluxo cambial semanal

14h45: John Williams (Fed/NY) participa de painel

15h: Fed divulga Livro Bege

20h: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) participa de painel