Dados de auxílio desemprego e bens de capital endossam retomada dos EUA

Dados divulgados na manhã desta quinta-feira, 27, pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos mostram que o avanço das vacinações está se refletindo na retomada da economia e na recuperação do mercado de trabalho no país. Na última semana, foram feitos 406 mil pedidos de auxílio desemprego, uma queda de 38 mil em relação ao dado revisado da semana anterior. Além de ser a quarta queda consecutiva, este é o número mais baixo desde o dia 14 de março de 2020, quando foram feitos 225.500 mil pedidos.

Os números refletem a ampla imunização da população e os pacotes de estímulos à economia, de forma que a reabertura da economia acontece de forma vigorosa. Em abril, os pedidos de equipamento de trabalho às fábricas nos EUA foram para o nível mais alto em oito meses, conforme dados divulgados pelo Departamento de Comércio nesta manhã. Os principais pedidos de bens de capital, que excluem equipamentos militares, cresceram 2,3%, ante um crescimento de 1,6% no mês anterior.

“Esses números apenas reforçam a visão extremamente construtiva e otimista que diversos participantes, tanto do mercado quanto do próprio Fed, já reiteraram com relação ao crescimento econômico. Principalmente os pedidos de bens duráveis demonstram que a demanda ainda está aquecida, refletindo a dupla combinação de vacinação extremamente acelerada e implementação de estímulos fiscais massivos, incluindo o pacote recém aprovado em março, de 1,9 trilhão de Joe Biden”, diz Alejandro Ortiz, economista da Guide Investimentos.

Os índices futuros das bolsas de valores americanas amanheceram em queda nesta quinta-feira, mas reverteram a direção após a divulgação dos dados. Os pedidos de bens de capital animam o mercado uma vez que são importantes balizadores para o investimento das empresas em bens de capital. O DJ subia 0.68% e o SP500 0.19% por volta das 10h15.