Da resistência à bênção: a posição do PT sobre a regra fiscal de Haddad

Quadro importante no Partido dos Trabalhadores, o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) disse a VEJA que não há mais resistência dentro da sigla sobre o projeto do novo arcabouço fiscal, conjunto de regras que substituirá o teto de gastos. Nos últimos meses, o texto capitaneado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gerou críticas efusivas de algumas lideranças do PT, sobretudo da atual presidente do partido, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), que disse que a proposta ameaça inibir o crescimento do país. Para Tatto, no entanto, os problemas foram superados. “Nós vamos votar favoráveis ao texto: 100% da nossa bancada. Não vai ter problema nenhum em relação a isso”, disse.

O parlamentar fez questão de pontuar que o arcabouço fiscal não é uma proposta “só do Haddad”, mas sim “de Lula” e apontou o texto como positivo para o futuro do país. “A proposta entregue é amplamente transparente, tem previsibilidade, anticíclica e dá uma segurança para que os investidores privados possam investir no Brasil. Então, eu a encaro como positiva”, afirmou ele. “Diferentemente do teto antigo, ela não corta gastos. Ela aumenta a receita. Toda a estratégia da Fazenda, do Haddad, é aumentar a receita, mas garantindo gastos constitucionais, principalmente para a saúde e a educação, com garantia de investimento. Tudo isso é importante”, ressaltou.

O novo arcabouço fiscal estabelece uma meta de resultado primário, que visa zerar o déficit público em 2024, e uma limitação de crescimento da despesa pública de 70% da receita. O substitutivo do deputado Cláudio Cajado (PP-BA) inclui gatilhos, como ampliação de benefícios tributários, criação de auxílios e criação de cargos.

Preocupação

Tatto, assim como outros parlamentares do PT e outros políticos no entorno de Lula, critica o atual patamar da taxa de juros do país, hoje a 13,75% ao ano. Para ele, a aprovação da nova âncora fiscal deverá forçar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a rever o patamar dos juros no país. “Mais importante do que o arcabouço é baixar os juros. O país está entrando em uma normalidade econômica, com segurança jurídica. Não vai ter mais sentido o Banco Central manter esses juros nessa altura”, complementa. Em um termômetro sobre o sentimento em relação ao tema na Câmara, a Casa deverá votar nesta quarta-feira, 17, o regime de urgência para o projeto que define o novo arcabouço fiscal para o país.

