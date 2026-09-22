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Da Kopenhagen à academia de R$ 5,5 mil: a nova aposta de Renata Vichi

Rede de wellness projeta saltar de R$ 24 milhões para R$ 140 milhões em faturamento e chegar a 15 unidades até 2028

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 16h20
Três pessoas sorridentes, dois homens e uma mulher, posam em frente a uma parede de pedras com o logotipo SIX em preto. O homem à esquerda veste polo marrom e calça bege. O do meio usa polo marrom, jaqueta preta e calça escura. A mulher à direita veste uma blusa pink amarrada na cintura e calça preta
Da esquerda para a direita: Leandro Vaz, Eilson Studart e Renata Vichi (Rayra Rodrigues/Divulgação)
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Depois de quase três décadas à frente da Kopenhagen, Renata Vichi escolheu o mercado de academias de luxo para seu próximo projeto de expansão. A executiva acaba de se tornar sócia, investidora e Chief Growth Officer (CGO) da SIX Sport Life, rede de wellness clubs que cobra mensalidades de até 5,5 mil reais e pretende multiplicar seu faturamento por quase seis vezes em dois anos.

A companhia, que faturou 24 milhões de reais em 2025, agora projeta alcançar 140 milhões de reais em 2027. O número supera a previsão anterior de ultrapassar 100 milhões de reais no período e será puxado principalmente pela abertura e maturação de novas unidades. “Quando a gente faz a anualização das operações que foram sendo abertas ao longo de 2026 e as que vão inaugurar ainda, em 2027, a gente já chega nesse potencial faturamento de R$ 140 milhões para o ano que vem”, afirma Vichi. “Se a gente olhar por faturamento, a gente está multiplicando praticamente por seis.”

A meta de expansão também é ambiciosa. A SIX possui cinco academias em funcionamento e prevê encerrar o ano com sete, após as inaugurações de Alphaville e Belo Horizonte. Até o início de 2028, a expectativa é alcançar 15 operações.  Parte do crescimento esperado virá do perfil das novas unidades. Segundo Vichi, algumas operações têm potencial para faturar entre 20 milhões e 25 milhões de reais cada. A estratégia combina abertura de endereços, aumento do tíquete médio e maior ocupação das unidades recém-inauguradas.

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Da Kopenhagen para o wellness

A entrada na SIX marca uma nova etapa na trajetória da executiva. Vichi chegou à Kopenhagen em 1996, quando a companhia tinha cerca de 90 lojas e faturamento de 38 milhões de reais. Sob sua gestão, o grupo, que também reúne marcas como Brasil Cacau, chegou a aproximadamente 1.300 pontos e receita na casa dos 2 bilhões de reais. Em 2023, o negócio foi vendido à Nestlé por 4,3 bilhões de reais.

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Na SIX, ela pretende aplicar uma estratégia semelhante à utilizada durante a expansão da fabricante de chocolates: crescer sem flexibilizar o posicionamento da marca. “Talvez o meu maior acerto na minha trajetória tenha sido mudar tudo ao redor da Kopenhagen para não mudar a Kopenhagen”, afirma. Para Vichi, a expansão da SIX dependerá de processos capazes de replicar o mesmo padrão de atendimento e experiência em diferentes endereços.

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A executiva diz que uma das prioridades é fortalecer a governança e estabelecer processos que permitam reproduzir o modelo conforme a rede cresce. Os aprendizados das primeiras unidades já estão sendo incorporados às seguintes, da estrutura e montagem das equipes aos horários e grades de aulas.  A inspiração, segundo ela, não vem necessariamente de outras academias. A SIX busca referências em setores como hotelaria, arquitetura, beleza e serviços. Recentemente, por exemplo, a empresa levou seus sócios-operadores para uma imersão em hotelaria de luxo para discutir a experiência oferecida aos clientes.

Vichi conheceu o negócio justamente como cliente. Foi a experiência dentro da academia que, segundo ela, despertou seu interesse como investidora. A executiva viu no modelo uma tentativa de resolver necessidades do consumidor de alta renda que vão além do exercício físico. “A gente não vende academia. A gente está vendendo senso de comunidade”, afirma. Ela cita como exemplo a possibilidade de chegar cedo, realizar os treinos e sair do local com cabelo pronto e roupa passada, concentrando diferentes serviços em um único endereço.

Agora, a missão da executiva será provar se esse modelo consegue ganhar escala sem perder justamente a exclusividade que sustenta seu posicionamento. Para Vichi, a experiência construída no varejo de luxo pode ajudar nesse processo: “O maior trunfo que a gente pode trazer é uma visão de excelência contínua”, pontua. 

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