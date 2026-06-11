Da Argentina ao Japão: Copa do Mundo também pode inspirar investimentos na B3

A Copa do Mundo começou oficialmente nesta quinta-feira (11), mas, para além da rivalidade em campo, o torneio também pode servir de inspiração para quem deseja diversificar os investimentos. Um levantamento da B3 mostra que investidores brasileiros conseguem acessar ativos ligados a 22 dos 48 países participantes do Mundial por meio de ETFs, BDRs e BDRs de ETFs negociados diretamente na bolsa brasileira.

Na prática, isso significa que é possível investir em empresas, índices acionários e até títulos de dívida de quase metade das seleções classificadas sem precisar abrir conta no exterior ou enviar recursos para fora do país.

Os ETFs (Exchange Traded Funds) são fundos de índice negociados em bolsa, enquanto os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) representam ativos emitidos no exterior, como ações de empresas estrangeiras e cotas de ETFs. Ambos permitem a chamada internacionalização da carteira utilizando reais e dentro do ambiente regulado da B3.

Os três países-sede da Copa, Estados Unidos, Canadá e México, estão entre os mercados que contam com produtos específicos. No caso americano, o investidor encontra alternativas que acompanham o S&P 500, principal índice acionário do país, como IVVB11, SPXI11, SPXB11 e SPYR11. Também é possível investir em gigantes da tecnologia por meio de BDRs de empresas como Apple (AAPL34), Nvidia (NVDC34), Microsoft (MSFT34) e Amazon (AMZO34).

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Já Canadá e México aparecem representados por ETFs globais atrelados aos índices da MSCI, como BEWC39, BBCN39 e BEWW39.

Na América Latina, o Brasil se destaca por oferecer uma ampla variedade de produtos locais, incluindo ações, fundos imobiliários, renda fixa e ETFs. O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, pode ser acessado por meio de oito ETFs diferentes, como BOVA11 e BOVV11.

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A Argentina também figura entre as opções para os investidores, com produtos como ARGT39 e ARGE11, que oferecem exposição a empresas argentinas listadas em bolsas internacionais. Já a Colômbia pode ser acessada tanto por meio do ETF específico COLO39 quanto por produtos regionais, como o BILF39, que reúne empresas de diversos países latino-americanos.

Na Europa, a “seleção” de investimentos inclui Alemanha, Espanha, França, Países Baixos, Suécia, Suíça e Turquia. Cada um desses mercados possui ETFs globais específicos negociados na B3, permitindo exposição a diferentes economias do continente sem a necessidade de investir diretamente no exterior.

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O Reino Unido também marca presença. Embora Inglaterra e Escócia disputem a Copa separadamente, ambas podem ser acessadas financeiramente por meio de BDRs de companhias britânicas, como AstraZeneca, Unilever, BP e Shell.

Outras seleções do Mundial também contam com produtos específicos na bolsa brasileira. África do Sul, Arábia Saudita, Japão, Coreia do Sul e Austrália estão entre os mercados que podem ser incluídos na carteira dos investidores por meio de ETFs globais vinculados aos índices MSCI.

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Segundo Bianca Maria, gerente de Produtos da B3, a Copa oferece uma oportunidade para mostrar como a bolsa brasileira se tornou uma porta de entrada para diferentes economias do mundo. “Além do aspecto esportivo, a Copa é uma oportunidade para mostrar ao investidor como o mercado brasileiro se conectou a diferentes economias do mundo. Pela B3, é possível acessar o mercado internacional de forma simples, em reais, dentro de um ambiente regulado e com a infraestrutura da bolsa brasileira”, afirma.

A executiva ressalta, no entanto, que a escolha dos ativos deve considerar fatores como perfil do investidor, objetivos financeiros, horizonte de investimento e tolerância ao risco.