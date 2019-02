Cyrela bate 60% da meta de lançamentos e vendas no ano

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Cyrela Brazil Realty informou que atingiu, até setembro, 60 por cento do ponto mínimo da meta de lançamentos e vendas de 2011, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira.

Os lançamentos somaram 1,76 bilhão de reais no terceiro trimestre. O número representa uma alta de 29,2 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, os lançamentos atingiram 4,6 bilhões de reais, resultado 48 por cento maior ao do mesmo período de 2010.

As vendas contratadas da companhia foram de 1,45 bilhão de reais entre junho e setembro, número 41,3 por cento superior ao resultado de um ano antes. No ano até setembro, o valor foi de 4,1 bilhão de reais, um crescimento de 13,3 por cento na comparação com o mesmo período de 2010.

(Por Juliana Schincariol)