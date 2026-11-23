A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu nesta segunda-feira, 23, o registro de cinco companhias abertas por descumprimento de obrigações periódicas de prestação de informações por período superior a 12 meses. A decisão foi tomada pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP), com base no artigo 57 da Resolução CVM 80.

A lista inclui Ambipar Participações e Empreendimentos, BRB (Banco de Brasília), Environmental ESG Participações, K-Infra Rodovia do Aço e Refinaria de Petróleos de Manguinhos, conhecida como Refit. O edital identifica Ambipar, Environmental ESG e Refinaria de Manguinhos com a indicação de recuperação judicial. A Refit, no entanto, informou à CVM, em 31 de agosto, que a Justiça do Rio de Janeiro havia decretado sua falência.

Com a suspensão, os valores mobiliários emitidos pelas empresas ficam impedidos de ser negociados em mercados regulamentados, como a bolsa de valores e os mercados de balcão, organizados ou não. A medida também não isenta as companhias, seus controladores e administradores de responsabilidade por eventuais infrações cometidas anteriormente.

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A Resolução CVM 80 permite que as empresas solicitem a reversão da suspensão por meio de um pedido fundamentado à autarquia, acompanhado de documentos que comprovem a regularização das obrigações pendentes. Procurados por VEJA Negócios, a Ambipar afirmou que “não irá comentar o assunto neste momento” e o BRB não enviou uma resposta até a publicação desta reportagem.

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Entre as companhias afetadas, a Ambipar está em recuperação judicial desde 2025 e tem como último balanço divulgado o referente ao segundo trimestre daquele ano. Em agosto de 2026, a empresa voltou a adiar a publicação de resultados e informou que ainda trabalhava na elaboração das demonstrações do terceiro trimestre de 2025 e dos dois primeiros trimestres de 2026.

O BRB, por sua vez, enfrenta uma crise relacionada à compra de carteiras de crédito do Banco Master. A instituição adquiriu 12,2 bilhões de reais em ativos ligados ao banco. Em abril, o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, disse que havia sido constituída uma provisão de 8,8 bilhões de reais para possíveis perdas com essas operações, mas ressaltou que o montante não representava necessariamente o prejuízo definitivo.

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Já a Refit teve a falência decretada em agosto, após anos de dificuldades financeiras e tributárias. Dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apontam que a refinaria acumula 27,6 bilhões de reais em débitos tributários, dos quais mais de 14 bilhões de reais são devidos ao governo do Rio de Janeiro.