ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

CVM dá vitória unânime a minoritários da Oncoclínicas e reconhece obrigação de OPA

Colegiado decide por 3 a 0 que reorganização acionária acionou cláusula do estatuto e contraria entendimento da área técnica da autarquia

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 22h32
Fachada de um prédio moderno branco com o logotipo verde Conclínicas em relevo, sob um céu alaranjado de pôr do sol. Palmeiras refletem nas janelas escuras e uma palmeira à direita em primeiro plano.
Oncoclínicas (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
CVM dá vitória unânime a minoritários da Oncoclínicas e reconhece obrigação de OPA Priorizar nos meus resultados Google

Os acionistas minoritários da Oncoclínicas conquistaram nesta terça-feira, 25, uma vitória importante na disputa bilionária pela realização de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA). Por unanimidade, o colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) reconheceu que a reorganização societária envolvendo a Centaurus Capital acionou a cláusula do estatuto que prevê a oferta quando um investidor ultrapassa 15% do capital da companhia.

O placar foi de 3 a 0. Os três integrantes aptos a participar do julgamento eram o presidente da CVM, Otto Lobo, e os diretores João Accioly e Igor Muniz. Marina Copola estava impedida.

A decisão representa uma derrota para a própria área técnica da CVM, que havia afastado duas vezes a necessidade da OPA. O ponto central da disputa é uma cláusula objetiva do estatuto da Oncoclínicas: quem alcança 15% do capital fica sujeito a oferecer a compra das ações dos demais investidores. Em novembro de 2024, após uma reorganização dos fundos administrados pelo Goldman Sachs, o Josephina III, veículo ligado à Centaurus, apareceu diretamente com 16,05% da companhia. Os minoritários sustentaram que esse movimento ultrapassou o limite e acionou a proteção prevista no estatuto.

Continua após a publicidade

Centaurus e Goldman defendiam que a participação econômica da gestora já existia desde antes do IPO da Oncoclínicas e que a operação de 2024 apenas tornou direta uma posição que já estava dentro da estrutura dos fundos. Essa interpretação havia sido aceita pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE). Ao reformar a decisão por unanimidade, o colegiado deu razão à tese de que a reorganização não estava protegida pela exceção usada para afastar a OPA.

Siga
Continua após a publicidade

A vitória na CVM, porém, não encerra a batalha. A Centaurus já levou o conflito à Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 e sustenta que a definição sobre o cumprimento da cláusula estatutária cabe à arbitragem. Também deverá haver disputa sobre quem terá direito a participar da oferta e qual será o preço por ação. Estimativas de mercado apontam para uma operação superior a R$ 6 bilhões e preços próximos ou superiores a R$ 16 por papel, mas esses valores não foram definidos pela CVM. 

Continua após a publicidade

A expectativa de uma decisão favorável aos minoritários já vinha sendo incorporada às ações. ONCO3 subiu 32,2% na segunda-feira e avançou novamente nesta terça, depois de chegar a negociar acima de R$ 1,80 durante o pregão. A valorização ocorre apesar da situação financeira ainda delicada da Oncoclínicas, que tenta renegociar cerca de R$ 5,1 bilhões em dívidas em uma recuperação extrajudicial. A eventual OPA representa uma proteção aos acionistas, mas não injeta recursos na empresa: o dinheiro da oferta, se realizada, irá para os investidores que venderem seus papéis.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
CVM
Negócios
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).