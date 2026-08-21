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CVM caminha para decisão favorável aos minoritários da Oncoclínicas

Julgamento previsto para o dia 25 pode reverter entendimento da área técnica e reconhecer a obrigatoriedade de OPA

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 09h00 | Atualizado em 21 ago 2026, 09h19
Fachada de um prédio moderno branco com o logotipo verde Conclínicas em relevo, sob um céu alaranjado de pôr do sol. Palmeiras refletem nas janelas escuras e uma palmeira à direita em primeiro plano.
Oncoclínicas (Divulgação/Divulgação)
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CVM caminha para decisão favorável aos minoritários da Oncoclínicas Priorizar nos meus resultados Google

Os minoritários da Oncoclínicas chegam com boas perspectivas ao julgamento da CVM sobre a obrigatoriedade de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) da companhia. Interlocutores com conhecimento do processo veem hoje ambiente favorável no Colegiado para reverter a posição adotada pela área técnica da autarquia.

A avaliação é de que ao menos dois dos três votos que devem participar do julgamento tendem a ser favoráveis à realização da OPA. O terceiro voto ainda é considerado menos previsível, mas, caso essa leitura se confirme, não seria necessário para formar maioria.

O julgamento está previsto para terça-feira, dia 25. O Colegiado vai analisar recurso contra a decisão da Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE), que entendeu que a reorganização envolvendo a Centaurus e veículos ligados ao Goldman Sachs não acionou a cláusula estatutária que obriga a realização da oferta.

A disputa gira em torno da exceção prevista no estatuto da Oncoclínicas para participações existentes antes da abertura de capital. Os minoritários sustentam que a Centaurus não detinha, naquele momento, os direitos sobre as ações necessários para se beneficiar dessa proteção e que, ao ultrapassar posteriormente o limite previsto no estatuto, passou a ser obrigada a lançar a OPA.

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A própria análise da SRE reconheceu que a posição da Centaurus antes do IPO não equivalia necessariamente à titularidade direta das ações, mas concluiu que a finalidade da cláusula estatutária justificava a dispensa. É justamente essa interpretação que poderá ser revista pelo Colegiado.

Uma decisão favorável aos minoritários abriria caminho para a exigência da OPA e encerraria uma das principais disputas societárias em torno da Oncoclínicas. Os detalhes sobre preço e condições da eventual oferta, porém, ainda dependeriam dos desdobramentos da decisão da CVM.

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