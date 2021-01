CVM alerta para possíveis irregularidades em grupo sobre IRB no Telegram

Conforme mostrou VEJA, os organizadores do grupo brasileiro no Telegram “Short Squeeze IRB” estão assessorados por advogados e tomando todos os cuidados para que suas práticas não se configurem crime. Por isso, as postagens e as entrevistas dadas são calculadas com cuidado no grupo, de maneira que não façam recomendações de compras e vendas de ações.

Na manhã dessa sexta, eles publicaram um manifesto no qual afirmam que “players institucionais sempre manipularam o mercado e nunca tiveram problema com isso” e “recentemente no Brasil também tivemos manipulação de mercado e fraude em IRB e ninguém foi responsabilizado.” O grupo afirma ainda que “esse sentimento de injustiça chegou no Brasil, e esse grupo é a prova viva disso” e vai “lutar por um mercado mais justo”.