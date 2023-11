CVM abre processo para apurar balanço do Magazine Luiza

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu um processo administrativo para apurar as inconsistências apresentadas no balanço do Magazine Luiza no terceiro trimestre. Em fato relevante, a empresa afirmou que haviam “incorreções” no balanço e reduziu em 830 milhões de reais o patrimônio da empresa até junho de 2023.

A empresa informou que utilizará 689 milhões em créditos fiscais para amenizar o impacto, gerando assim uma redução de 322 milhões de reais no patrimônio.

No processo administrativo, a CVM abre uma investigação, sem o objetivo de punir a empresa. Após a apuração, abre-se ou não um processo sancionador, este sim, com caráter punitivo.

Os erros no balanço teriam sido descobertos depois da apuração de uma denúncia anônima. Em fato relevante divulgado nesta semana, o Magazine Luiza afirmou que, após as investigações, as denúncias foram consideradas improcedentes. No entanto, reconheceu “incorreções” nos registros. Segundo a empresa, haviam erros lançamentos contábeis relacionados a bonificações em determinadas transações comerciais, e “decorrentes do fato de certas notas de débito terem sido emitidas pela Companhia e assinadas por fornecedores sem observar com precisão as obrigações de desempenho”.

Novo mercado

O problema no balanço da Magalu motivou um pedido do Instituto Empresa à B3. O instituto solicitou a empresa que a administra a bolsa de valores a a suspensão imediata da Magazine Luiza no Novo Mercado da B3, onde estão listadas empresas de nível máximo de governança corporativa. Na semana passada, a B3 suspendeu a Americanas do Novo Mercado. A empresa, que revelou fraude bilionária no começo deste ano, reportou prejuízos de 19 bilhões de reais nos últimos dois anos.