CVC vê oportunidade na crise e compra empresas de turismo na Argentina

A CVC Brasil anunciou nesta quarta-feira (5) o fechamento de acordos para aquisição do controle acionário de três empresas do setor de turismo na Argentina, por um valor total de cerca de 20 milhões de dólares. Com a compra de parte do controle da Turismo Biblos, Avantrip.com e Ola Transatlántica, a CVC será uma dos três principais operadoras de turismo da Argentina.

A empresa avalia que o momento de crise na Argentina traz oportunidades, com a redução dos custos locais, diante da desvalorização do peso argentino, enquanto as receitas devem ser mantidas, uma vez que uma parcela significativa é dolarizada, disse o presidente da CVC, Luiz Eduardo Falco.

Segundo o executivo, a possibilidade de redução da demanda em meio ao cenário de crise no país também existe, mas a estimativa é que seja contida e a receita seja mantida.

“A administração da companhia considera uma boa oportunidade de crescimento e geração de valor alinhada com a estratégia de expansão regional, a despeito da volatilidade recente da economia argentina, fato que foi contemplado nos termos das transações”, informou a CVC, acrescentando que o fluxo de turismo entre Brasil e Argentina “por si só representa uma grande oportunidade de sinergia”.

Segundo Falco, a CVC vai adotar a mesma postura no mercado argentino que usa em suas aquisições no Brasil, de consolidar as áreas de back office, aproveitando as sinergias, e deixar as demais áreas atuando de formas independentes. “Isso é bem razoável porque a intersecção das empresas é praticamente zero”, disse Falco.

Um dos acordos prevê a aquisição de 60,06% da Servicios de Viajes Y Turismo Biblos e da Avantrip.com, ambas do grupo Bibam, pelo valor de 5,375 milhões de dólares. Adicionalmente, a CVC assinou um memorando de entendimentos em caráter vinculante para a aquisição de participação acionária de 60% na Ola Transatlántica Turismo, por 14,040 milhões de dólares. Com sede em Rosário, a Ola tem reservas anuais confirmadas em 2017 de 285 milhões de dólares.

O grupo Bibam, um dos maiores em comércio eletrônico em volume de transações na Argentina, oferece produtos e serviços de viagem, além de programa de benefícios e fidelidade. Também atua como agência de viagens focadas no mercado de luxo, corporativo e eventos, com reservas anuais confirmadas de aproximadamente 200 milhões de dólares em 2017.

A CVC disse que terá juntamente com a Ola Transalántica Turismo e a Biblos/Avantrip aproximadamente 500 milhões de dólares em reservas anuais confirmadas.

No início de agosto, a CVC informou que avaliava a internacionalização por meio de aquisições na América Latina. Naquele momento, Falco disse que havia muitas similaridades entre os destinos buscados pelos clientes do Brasil e dos demais países da região. “A gente está olhando uma possibilidade de aquisição fora do Brasil faz tempo. A gente acha que fez um movimento importante na hora certa”, disse Falco.

O executivo não informou sobre planos futuros de aquisições, dizendo apenas que agora a empresa precisa consolidar as compras recentes, mas que segue de olho no mercado.

Para os analistas do BTG Pactual, o movimento de expansão para a América do Sul já era esperado e o risco de execução é maior quando comparado com as aquisições no Brasil, “mas o montante a ser investido não é relevante”. A equipe tem recomendação de “compra” para os papéis da CVC.