CVC anuncia oferta para comprar a agência argentina Almundo

A Submarino Viagens, controladora da CVC, anunciou que enviou uma proposta para a aquisição da operadora de turismo argentina Almundo por 77 milhões de dólares. Segundo a CVC, a compra da empresa argentina está em linha com sua estratégia de “expansão internacional e de digitalização de suas plataformas de turismo”.

Segundo fato relevante enviado aos investidores, a Almundo é uma empresa de turismo nativa digital e a aquisição segue a linha de criar melhor experiência para o cliente durante a jornada de compra. No comunicado, a CVC destaca que a Almundo opera também em Brasil, México e Colômbia e teve receita líquida de 60 milhões de dólares em 2018. Em número de reservas confirmadas, a operador argentina registrou 425 milhões de dólares no ano passado

A Almundo oferece pacote de viagens, hotéis e passagens com mecanismo de comparação de ofertas. A controladora da CVC terá 90 dias de exclusividade para conclusão da aquisição.

Na visão de analistas do Itaú BBA, a aquisição, se bem sucedida, está alinhada com a estratégia da empresa de expandir para fora do Brasil, com foco na América Latina.

“Além disso, a transação fortalecerá a plataforma digital da empresa, dada a experiência de Almundo nesse canal, além de reforçar a presença da empresa na Argentina à luz das recentes aquisições da CVC no país”, afirmaram em nota a clientes.

A equipe do Itaú BBA pondera, contudo, que ainda há algumas dúvidas em termos das metas para indicadores financeiros, além da estratégia da CVC Corp para plataformas digitais no Brasil e na Argentina, quando a transação for concluída.

(Com Reuters)