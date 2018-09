Cutrale é condenada a pagar R$ 2 milhões por revistar funcionários

A fábrica de sucos Cutrale foi condenada a pagar uma indenização de 2 milhões de reais por danos morais coletivos referente à prática de revistas ilegais nos pertences dos seus funcionários. A decisão foi dada em ação do Ministério Público do Trabalho em Araraquara, que argumenta que a revista pessoal é uma prática invasiva e inconstitucional.

A sentença obriga a Cutrale a cessar imediatamente a prática de revistas pessoais ou íntimas nos empregados que trabalham nos estabelecimentos industriais e rurais do Estado de São Paulo. A decisão inclui a verificação do conteúdo de bolsas, sacolas e similares, mesmo que feita de forma reservada e meramente visual. O descumprimento da decisão implica no pagamento de multa de 20 mil reais por trabalhador. A Cutrale pode recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

De acordo com ofício enviado pela Vara do Trabalho de Taquaritinga, a Cutrale vinha realizando revista em bolsas e itens pessoais dos empregados para evitar furtos de sucos de laranja. O MPT instaurou inquérito civil em 2014, após recebimento desse ofício.

O MPT informa que a Cutrale também realizava revistas mais incisivas em propriedades rurais com o objetivo de evitar o furto de laranjas. A revista acontecia diariamente nas mochilas dos trabalhadores.

A Cutrale, segundo o MPT, se recusou a celebrar um termo de ajuste de conduta para evitar a provável discussão judicial sobre o caso. Procurada, a Cutrale não comentou a decisão.