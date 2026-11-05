Custo Brasil passa a incluir impacto do crime e dos juros reais na economia

O Movimento Brasil Competitivo (MBC), com apoio técnico da Monitor Deloitte, vai incluir pela primeira vez os custos da insegurança, da ilegalidade e dos juros reais no cálculo do Custo Brasil.

A última medição divulgada, com dados de 2021, estimou em 1,7 trilhão de reais por ano, ou 19,5% do PIB, o peso dos entraves à competitividade brasileira.

A nova estimativa, que terá escopo ampliado, será revelada em 18 de novembro, durante evento com autoridades e lideranças empresariais em São Paulo.

A revisão também reorganiza os indicadores de 12 para sete eixos. A segurança passa a ter uma categoria própria, considerando os impactos da violência, do roubo de cargas e de mercados ilegais sobre a atividade econômica e a concorrência. No financiamento, os juros reais entram no cálculo ao lado do spread bancário e do risco-país.

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“A economia está em constante transformação, e novos desafios ganham urgência. O Brasil já tem um diagnóstico consistente dos entraves à competitividade. Agora, ampliamos esse olhar para incorporar outros fatores que pesam sobre quem produz e investe. O objetivo é acompanhar essas mudanças e orientar prioridades para o crescimento do país”, afirma Tatiana Ribeiro, diretora-executiva do MBC.