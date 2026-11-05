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Economia

Custo Brasil passa a incluir impacto do crime e dos juros reais na economia

'Objetivo é acompanhar mudanças e orientar prioridades para o crescimento do país', afirma Tatiana Ribeiro, diretora-executiva do MBC

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 15h32 | Atualizado em 5 nov 2026, 15h33
Homem idoso, com barba grisalha e chapéu de palha claro, fala ao microfone com expressão séria, apontando o dedo indicador direito para frente. Veste camisa branca de manga curta e está em ambiente externo com fundo azul escuro e verde borrado
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante as comemorações de seu aniversário no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília, em 27 de outubro de 2026. (PABLO PORCIÚNCULA/AFP)
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O Movimento Brasil Competitivo (MBC), com apoio técnico da Monitor Deloitte, vai incluir pela primeira vez os custos da insegurança, da ilegalidade e dos juros reais no cálculo do Custo Brasil.

A última medição divulgada, com dados de 2021, estimou em 1,7 trilhão de reais por ano, ou 19,5% do PIB, o peso dos entraves à competitividade brasileira.

A nova estimativa, que terá escopo ampliado, será revelada em 18 de novembro, durante evento com autoridades e lideranças empresariais em São Paulo.

A revisão também reorganiza os indicadores de 12 para sete eixos. A segurança passa a ter uma categoria própria, considerando os impactos da violência, do roubo de cargas e de mercados ilegais sobre a atividade econômica e a concorrência. No financiamento, os juros reais entram no cálculo ao lado do spread bancário e do risco-país.

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“A economia está em constante transformação, e novos desafios ganham urgência. O Brasil já tem um diagnóstico consistente dos entraves à competitividade. Agora, ampliamos esse olhar para incorporar outros fatores que pesam sobre quem produz e investe. O objetivo é acompanhar essas mudanças e orientar prioridades para o crescimento do país”, afirma Tatiana Ribeiro, diretora-executiva do MBC.

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