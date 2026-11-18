Os obstáculos que encarecem a produção, a contratação e o investimento no Brasil representam um custo adicional estimado em R$ 3,5 trilhões por ano, equivalente a 27,5% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025. O cálculo foi divulgado nesta quarta-feira, 18, pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), com apoio técnico da Monitor Deloitte.

A nova medição do chamado Custo Brasil passou a incorporar os efeitos dos juros reais, da insegurança e da ilegalidade. Por isso, o resultado não pode ser comparado diretamente ao das edições anteriores. Considerando apenas os componentes já avaliados, a estimativa para 2025 seria de R$ 2,9 trilhões, ou 22,8% do PIB.

Mesmo nessa comparação, o peso dos entraves aumentou. Pela metodologia anterior, o indicador correspondia a 19,5% do PIB em 2021 e a 22% em 2018.

O levantamento dimensiona a desvantagem de operar no país em relação a referências internacionais, principalmente integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O valor não representa uma perda direta de PIB nem uma quantia que seria automaticamente recuperada com a eliminação dos problemas.

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Infraestrutura, trabalho e crédito concentram os custos

Três áreas respondem por aproximadamente 62% do total estimado. São elas infraestrutura, capital humano e financiamento, que somam mais de R$ 2,1 trilhões.

A divisão dos sete eixos do estudo ficou assim.

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Infraestrutura — R$ 805 bilhões. Inclui logística, telecomunicações, energia elétrica e gás natural.

Capital humano — R$ 681 bilhões. Abrange qualificação da força de trabalho, encargos e judicialização trabalhista.

Financiamento — R$ 648 bilhões. Reúne juros reais, spread bancário e risco-país.

Tributos — R$ 457 bilhões. Considera a carga sobre o setor privado e a complexidade tributária.

Ambiente jurídico-regulatório — R$ 451 bilhões. Inclui demora na Justiça, qualidade da regulação, interferência estatal e patentes.

Integração às cadeias produtivas globais — R$ 227 bilhões. Avalia tarifas de importação, produtividade e restrições ao investimento estrangeiro.

Segurança — R$ 192 bilhões. Contempla os efeitos da insegurança e da ilegalidade.

Logística amplia distância para outros países

Dentro da infraestrutura, a logística responde por R$ 725 bilhões em custos adicionais. O indicador brasileiro passou de 12,2% do PIB em 2018 para 15,5% em 2024. Na referência internacional, recuou de 10,1% para 9,8%, ampliando a diferença entre o Brasil e os países usados na comparação.

Os encargos trabalhistas também estão acima do parâmetro externo. No estudo, equivalem a 31,9% da folha de pagamentos no Brasil, contra 14,6% na OCDE.

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No financiamento, a taxa real de juros, que desconta o efeito da inflação, representa R$ 363 bilhões do custo estimado. O indicador utilizado na pesquisa é de 10,7% para o Brasil e de 0,9% para o grupo de comparação. Já o spread bancário, diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa cobrada nos empréstimos, chega a 8,69% no crédito a empresas, ante 3,5% na OCDE.

País melhora em escolaridade e digitalização

O diagnóstico também identifica avanços em escolaridade, abertura de empresas, eficácia regulatória, digitalização dos serviços públicos e redução da judicialização trabalhista.

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A escolaridade média brasileira passou de 9,4 para 10,2 anos de estudo entre 2018 e 2025. No mesmo período, a referência da OCDE avançou de 12,1 para 12,4 anos. A distância diminuiu, mas permaneceu em 2,2 anos.

Em outras áreas, a diferença aumentou. A carga tributária do setor privado alcançou 17,5% do PIB, contra 14,7% na OCDE. Na Justiça, o tempo médio para uma sentença de primeira instância foi de 894 dias no Brasil, mais de três vezes os 282 dias do grupo de referência.

A edição tem 2025 como ano-base, mas utiliza informações de períodos anteriores quando as fontes apresentam defasagem. É o caso da logística, com dados de 2024, e do indicador de insegurança, baseado em 2023.