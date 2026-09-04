CSN avança em venda de ativos, mas dívida ainda preocupa e rating segue sob risco de corte

A CSN registrou melhora operacional e financeira no segundo trimestre, mas ainda não conseguiu reduzir de forma suficiente a pressão sobre sua estrutura de capital.

A avaliação é da Moody’s Local, que mantém o rating da companhia em revisão para possível rebaixamento e considera a venda de ativos e a recuperação da rentabilidade da siderurgia fundamentais para reduzir o risco financeiro.

A empresa encerrou o segundo trimestre com alavancagem bruta ajustada de 5,4 vezes o Ebitda.

Para a agência, a conclusão do programa de desinvestimentos anunciado pela CSN em janeiro é necessária para diminuir o endividamento, reduzir despesas financeiras e aliviar os riscos de refinanciamento.

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A CSN vem tentando levantar entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões com a venda de ativos.

A operação de cimentos está mais próxima de uma conclusão, mas a Moody’s Local considera que apenas essa transação terá efeito limitado sobre o perfil de crédito da companhia.

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Siderurgia melhora, mas demanda continua fraca

A siderurgia apresentou sinais de recuperação entre abril e junho. A margem Ebitda do segmento subiu de 7% no primeiro trimestre para 10,5% no segundo. Os preços realizados avançaram 2%, enquanto o custo por tonelada permaneceu praticamente estável.

A melhora, porém, ainda é considerada insuficiente pela agência de classificação de risco. A demanda doméstica por aço continua fraca, dificultando a implementação de novos aumentos de preços mesmo depois da adoção de medidas antidumping.

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O consumo aparente de aço caiu 5% no acumulado até julho, segundo os dados citados pela Moody’s Local.

Entre as demais operações do grupo, a divisão de cimentos teve Ebitda recorde no trimestre e manteve volumes e margens elevados. O segmento representa 13% do Ebitda da CSN nos 12 meses encerrados no segundo trimestre.

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A mineração, por sua vez, sofreu com o aumento dos custos de frete, mas continua sendo a principal fonte de resultado operacional da companhia, respondendo por cerca de metade do Ebitda do grupo.

Caixa volta ao positivo, mas não cobre investimentos

Outro ponto de melhora foi a geração de caixa operacional. A CSN voltou a apresentar fluxo de caixa operacional positivo no segundo trimestre, depois de registrar consumo de R$ 777 milhões no primeiro trimestre de 2026 e de R$ 1,4 bilhão em 2025.

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A recuperação foi influenciada principalmente pela liberação de capital de giro, especialmente pela redução dos estoques.

O resultado, no entanto, não foi suficiente para cobrir os investimentos da companhia. O fluxo de caixa livre permaneceu negativo, o que, segundo a Moody’s Local, mantém a geração interna de recursos abaixo do necessário para fazer frente aos vencimentos da dívida.

CSN alonga dívida e troca títulos

A companhia também avançou na renegociação de seus passivos ao longo do segundo trimestre.

Parte da dívida bancária de curto prazo foi alongada com o uso de um empréstimo-ponte de US$ 1,2 bilhão, contratado no início do ano, com prazo final de cinco anos. Com o reperfilamento, parcelas que venceriam no curto prazo foram distribuídas para os anos de 2029 a 2031.

A CSN também realizou uma operação de troca de títulos de dívida. Cerca de 77% dos bonds que venciam em janeiro de 2028, com juros de 6,75% ao ano, foram trocados por novos papéis com vencimento em agosto de 2030 e remuneração de 11%.

A operação incluiu um pagamento extraordinário aos credores que aderiram à oferta e resultou em desembolso de US$ 256 milhões.

Os novos títulos ainda preveem redução de 0,5 ponto percentual nos juros caso a companhia faça uma amortização adicional de US$ 200 milhões até fevereiro de 2028.

O alongamento dos vencimentos reduz a pressão imediata sobre o caixa, mas aumenta o custo da dívida. Por isso, a Moody’s Local continua acompanhando a capacidade da companhia de executar o restante do plano de gestão de passivos.

Venda da CSN Cimentos entra na reta final

A venda da operação de cimentos é uma das principais iniciativas do plano anunciado pela companhia no início do ano.

A CSN recebeu propostas vinculantes durante o primeiro semestre, após um processo competitivo. As ofertas estão em análise e a expectativa da Moody’s Local é que um acordo seja assinado no terceiro trimestre, embora a companhia ainda não tenha indicado uma data para a conclusão.

A agência, porém, vê impacto limitado da operação sobre o endividamento do grupo. Isso ocorre porque a própria operação de cimentos possui dívida e parte dos recursos deverá ser utilizada para quitar o empréstimo-ponte contratado pela CSN.

Por isso, a venda de outros ativos continua sendo considerada necessária.

Infraestrutura é peça importante do plano

A CSN também pretende avançar na venda de sua operação de infraestrutura.

Para a Moody’s Local, essa transação é uma das principais fontes potenciais de recursos para reduzir o endividamento da holding.

A agência considera que a execução integral do plano de desinvestimentos será decisiva para diminuir a dívida bruta e, consequentemente, as despesas com juros. A redução do endividamento também poderia melhorar a capacidade da companhia de distribuir recursos entre suas diferentes operações.

Até que essas vendas sejam concluídas e a geração de caixa se fortaleça, porém, a situação financeira da CSN continua pressionada.

Por isso, apesar dos sinais de melhora registrados no segundo trimestre, a Moody’s Local afirma que ainda não há elementos suficientes para alterar o perfil de risco da companhia.