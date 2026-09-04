ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

CSN avança em venda de ativos, mas dívida ainda preocupa e rating segue sob risco de corte

Moody’s Local vê melhora na geração de caixa e na gestão de passivos, mas considera venda de ativos e recuperação da siderurgia essenciais

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 12h20 | Atualizado em 4 set 2026, 12h23
Unidade da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em operação
Unidade da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em operação (Veja/VEJA)
Continua após publicidade
CSN avança em venda de ativos, mas dívida ainda preocupa e rating segue sob risco de corte Priorizar nos meus resultados Google

A CSN registrou melhora operacional e financeira no segundo trimestre, mas ainda não conseguiu reduzir de forma suficiente a pressão sobre sua estrutura de capital.

A avaliação é da Moody’s Local, que mantém o rating da companhia em revisão para possível rebaixamento e considera a venda de ativos e a recuperação da rentabilidade da siderurgia fundamentais para reduzir o risco financeiro.

A empresa encerrou o segundo trimestre com alavancagem bruta ajustada de 5,4 vezes o Ebitda.

Para a agência, a conclusão do programa de desinvestimentos anunciado pela CSN em janeiro é necessária para diminuir o endividamento, reduzir despesas financeiras e aliviar os riscos de refinanciamento.

Siga
Continua após a publicidade

A CSN vem tentando levantar entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões com a venda de ativos.

A operação de cimentos está mais próxima de uma conclusão, mas a Moody’s Local considera que apenas essa transação terá efeito limitado sobre o perfil de crédito da companhia.

Continua após a publicidade

Siderurgia melhora, mas demanda continua fraca

A siderurgia apresentou sinais de recuperação entre abril e junho. A margem Ebitda do segmento subiu de 7% no primeiro trimestre para 10,5% no segundo. Os preços realizados avançaram 2%, enquanto o custo por tonelada permaneceu praticamente estável.

A melhora, porém, ainda é considerada insuficiente pela agência de classificação de risco. A demanda doméstica por aço continua fraca, dificultando a implementação de novos aumentos de preços mesmo depois da adoção de medidas antidumping.

Continua após a publicidade

O consumo aparente de aço caiu 5% no acumulado até julho, segundo os dados citados pela Moody’s Local.

Entre as demais operações do grupo, a divisão de cimentos teve Ebitda recorde no trimestre e manteve volumes e margens elevados. O segmento representa 13% do Ebitda da CSN nos 12 meses encerrados no segundo trimestre.

Continua após a publicidade

A mineração, por sua vez, sofreu com o aumento dos custos de frete, mas continua sendo a principal fonte de resultado operacional da companhia, respondendo por cerca de metade do Ebitda do grupo.

Caixa volta ao positivo, mas não cobre investimentos

Outro ponto de melhora foi a geração de caixa operacional. A CSN voltou a apresentar fluxo de caixa operacional positivo no segundo trimestre, depois de registrar consumo de R$ 777 milhões no primeiro trimestre de 2026 e de R$ 1,4 bilhão em 2025.

Continua após a publicidade

A recuperação foi influenciada principalmente pela liberação de capital de giro, especialmente pela redução dos estoques.

O resultado, no entanto, não foi suficiente para cobrir os investimentos da companhia. O fluxo de caixa livre permaneceu negativo, o que, segundo a Moody’s Local, mantém a geração interna de recursos abaixo do necessário para fazer frente aos vencimentos da dívida.

CSN alonga dívida e troca títulos

A companhia também avançou na renegociação de seus passivos ao longo do segundo trimestre.

Parte da dívida bancária de curto prazo foi alongada com o uso de um empréstimo-ponte de US$ 1,2 bilhão, contratado no início do ano, com prazo final de cinco anos. Com o reperfilamento, parcelas que venceriam no curto prazo foram distribuídas para os anos de 2029 a 2031.

A CSN também realizou uma operação de troca de títulos de dívida. Cerca de 77% dos bonds que venciam em janeiro de 2028, com juros de 6,75% ao ano, foram trocados por novos papéis com vencimento em agosto de 2030 e remuneração de 11%.

A operação incluiu um pagamento extraordinário aos credores que aderiram à oferta e resultou em desembolso de US$ 256 milhões.

Os novos títulos ainda preveem redução de 0,5 ponto percentual nos juros caso a companhia faça uma amortização adicional de US$ 200 milhões até fevereiro de 2028.

O alongamento dos vencimentos reduz a pressão imediata sobre o caixa, mas aumenta o custo da dívida. Por isso, a Moody’s Local continua acompanhando a capacidade da companhia de executar o restante do plano de gestão de passivos.

Venda da CSN Cimentos entra na reta final

A venda da operação de cimentos é uma das principais iniciativas do plano anunciado pela companhia no início do ano.

A CSN recebeu propostas vinculantes durante o primeiro semestre, após um processo competitivo. As ofertas estão em análise e a expectativa da Moody’s Local é que um acordo seja assinado no terceiro trimestre, embora a companhia ainda não tenha indicado uma data para a conclusão.

A agência, porém, vê impacto limitado da operação sobre o endividamento do grupo. Isso ocorre porque a própria operação de cimentos possui dívida e parte dos recursos deverá ser utilizada para quitar o empréstimo-ponte contratado pela CSN.

Por isso, a venda de outros ativos continua sendo considerada necessária.

Infraestrutura é peça importante do plano

A CSN também pretende avançar na venda de sua operação de infraestrutura.

Para a Moody’s Local, essa transação é uma das principais fontes potenciais de recursos para reduzir o endividamento da holding.

A agência considera que a execução integral do plano de desinvestimentos será decisiva para diminuir a dívida bruta e, consequentemente, as despesas com juros. A redução do endividamento também poderia melhorar a capacidade da companhia de distribuir recursos entre suas diferentes operações.

Até que essas vendas sejam concluídas e a geração de caixa se fortaleça, porém, a situação financeira da CSN continua pressionada.

Por isso, apesar dos sinais de melhora registrados no segundo trimestre, a Moody’s Local afirma que ainda não há elementos suficientes para alterar o perfil de risco da companhia.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).