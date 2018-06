Cruzeiro do Sul amplia estratégia de aquisições com Unipê

A Cruzeiro do Sul Educacional realizou sua maior aquisição dos últimos tempos. Com o Unipê (Centro Universitário de João Pessoa), o quinto maior grupo de ensino do país reforça sua estratégia de crescimento por meio da compra de outras empresas. Em abril, a Cruzeiro do Sul adquiriu a Faculdade da Serra Gaúcha (FSG).

“Essa é nossa nona aquisição dos últimos 10 anos. E com certeza é uma das mais importantes dos últimos anos, pois o Unipê é a maior instituição particular da Paraíba, tem uma estrutura grande e um curso de medicina tradicional”, afirma o diretor de planejamento da Cruzeiro do Sul, Fábio Figueiredo.

Segundo ele, o grupo planeja continuar crescendo por meio de aquisições. “Esse processo é muito complexo, mas trabalhamos com uma média de um grande negócio por ano, ao menos.”

O valor do negócio não foi revelado. A aquisição ainda está sujeita à aprovação do Cade.

Fundado em 1971, o Unipê conta com 17 mil alunos presenciais e conta com mais de 1.400 colaboradores na região. Com a aquisição, a Cruzeiro do Sul passa a operar no eixo Norte-Nordeste. Ao todo, o grupo conta agora com 250 mil alunos e 7.000 colaboradores em 11 cidades do país.

“Chegamos em mais uma região do Brasil, onde não atuávamos no ensino presencial. Primeiro marcamos a nossa entrada na região Sul e agora na região Nordeste do país”, diz Figueiredo.