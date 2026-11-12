Crise no Banco do Brasil pode piorar? Veja o que dizem os analistas

O Banco do Brasil apresentou um resultado muito abaixo das expectativas do mercado e ainda pode registrar uma nova deterioração nos próximos trimestres. Em outras palavras, a instituição talvez ainda não tenha chegado ao fundo do poço. Essa é a avaliação de analistas do Safra, da XP Investimentos e da Genial Investimentos em relatórios publicados nesta quinta-feira, 12.

Na quarta-feira, 11, o Banco do Brasil reportou lucro líquido de 8,6 bilhões de reais no acumulado de 2026 até setembro, queda de 42,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado do terceiro trimestre foi ainda pior. O lucro do banco desabou 66,5%, para 1,27 bilhão de reais. A expectativa do mercado, segundo o consenso da Bloomberg, era de 3 bilhões de reais — ou seja, o resultado ficou cerca de 60% abaixo das projeções.

A queda foi provocada principalmente pela disparada da inadimplência, que passou de 4,51% em setembro de 2025 para 6,08% em setembro de 2026, alta de 1,57 ponto percentual em 12 meses. A deterioração foi puxada pelo agronegócio, cuja taxa de calotes avançou de 4,84% para 6,92% no período, aumento de 2,08 pontos percentuais.

A piora da carteira de crédito levou o banco a elevar em 33,2% as Provisões para Devedores Duvidosos (PDD), que somaram 58,5 bilhões de reais no acumulado até setembro. Os recursos são reservados para cobrir eventuais perdas com calotes e afetam diretamente o lucro da instituição.

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A rentabilidade do Banco do Brasil, medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês), ficou em 2,8% no terceiro trimestre, recuo de 5,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Para comparação, o ROE do Itaú está em 23,6%, enquanto o do Bradesco alcançou 16,1%.

A surpresa negativa do mercado também reflete a frustração com a recuperação dos resultados, esperada para os últimos trimestres. Depois de uma sequência de deterioração, investidores aguardavam uma melhora após o governo federal editar duas medidas provisórias para facilitar a renegociação de dívidas.

Segundo o CFO do Banco do Brasil, Marco Geovanne Tobias, o processo foi iniciado, mas parte dos produtores do agronegócio não honrou os pagamentos. “Uma parte desse agro, efetivamente, não quer pagar o Banco do Brasil. E, ao não querer pagar o Banco do Brasil, o retrato que temos no balanço é esse”, afirmou.

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Diante desse cenário, o Banco do Brasil revisou suas projeções para 2026 e restabeleceu o pagamento mínimo de dividendos. A instituição agora espera encerrar o ano com lucro entre 9 bilhões e 11 bilhões de reais, ante a estimativa anterior, de 18 bilhões a 22 bilhões de reais.

O banco também prevê uma redução da carteira de crédito do agronegócio, com variação entre queda de 3% e crescimento de 1%. Antes, a projeção indicava expansão de 2% ou retração de até 2%.

Analistas veem novos riscos para o Banco do Brasil

Para os analistas da XP, “a decepção foi generalizada”, refletindo uma margem financeira mais fraca, maiores custos de crédito e pressões operacionais adicionais.

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“O trimestre também levanta dúvidas sobre o ritmo de recuperação dos lucros, uma vez que a qualidade dos ativos se deteriorou ainda mais no Agronegócio e nas Pessoas Físicas. Já os indicadores antecedentes de crédito apontaram para o risco de uma deterioração adicional à frente”, afirmam Bernardo Guttmann, Matheus Guimarães e Guilherme Meneghetti, autores do relatório.

Os analistas do Safra também demonstram preocupação com a evolução da carteira rural. Segundo eles, a taxa de pagamentos em dia caiu de 83% em julho para 76% em setembro e 66% em outubro, oferecendo poucos sinais de que o ciclo de crédito do agronegócio esteja próximo da normalização.

Outro ponto de atenção é a posição de capital do banco. Os especialistas destacam que os ativos fiscais diferidos (DTAs) aumentaram cerca de 6,4 bilhões de reais em relação ao trimestre anterior, resultando em aproximadamente 0,42 ponto percentual de deduções prudenciais.

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“Isso limitou a capacidade de crescimento, uma vez que o índice de capital principal (CET1) recuou para 10,8%, abaixo do mínimo confortável de 11%”, afirmam Daniel Vaz e Rafael Nobre, autores do relatório do Safra.

Na avaliação dos analistas da Genial, a pressão sobre o capital levou o banco a reduzir o payout — percentual do lucro distribuído aos acionistas na forma de dividendos — para 25%. A instituição também não deve pagar dividendos intermediários em 2027, podendo reter parte do lucro em reservas.

“Vamos revisar projeções, preço-alvo e recomendação depois da teleconferência. O ponto central é se o agro melhora com o ganho de peso da safra nova. Sem isso, o quarto trimestre de 2026 não marca o pico das provisões, o que indica que a situação tende a piorar nos próximos trimestres”, concluem Matheus Filgueiras, Eduardo Nishio e Alan Frydman, autores do relatório da Genial.