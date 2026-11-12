ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Crise no Banco do Brasil pode piorar? Veja o que dizem os analistas

Analistas falam em decepção generalizada com o banco e projetam que fundo do poço ainda está distante

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h31 | Atualizado em 12 nov 2026, 09h51
Edifício moderno do Banco do Brasil com fachada de vidro espelhado e estrutura cinza, sob céu azul claro. A base amarela exibe o nome Banco do Brasil em azul, com vegetação e palmeiras ao redor
O lucro do banco desabou 66,5%, para 1,27 bilhão de reais. A expectativa do mercado, segundo o consenso da Bloomberg, era de um lucro de 3 bilhões de reais (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Crise no Banco do Brasil pode piorar? Veja o que dizem os analistas Priorize VEJA no Google

O Banco do Brasil apresentou um resultado muito abaixo das expectativas do mercado e ainda pode registrar uma nova deterioração nos próximos trimestres. Em outras palavras, a instituição talvez ainda não tenha chegado ao fundo do poço. Essa é a avaliação de analistas do Safra, da XP Investimentos e da Genial Investimentos em relatórios publicados nesta quinta-feira, 12.

Na quarta-feira, 11, o Banco do Brasil reportou lucro líquido de 8,6 bilhões de reais no acumulado de 2026 até setembro, queda de 42,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado do terceiro trimestre foi ainda pior. O lucro do banco desabou 66,5%, para 1,27 bilhão de reais. A expectativa do mercado, segundo o consenso da Bloomberg, era de 3 bilhões de reais — ou seja, o resultado ficou cerca de 60% abaixo das projeções.

A queda foi provocada principalmente pela disparada da inadimplência, que passou de 4,51% em setembro de 2025 para 6,08% em setembro de 2026, alta de 1,57 ponto percentual em 12 meses. A deterioração foi puxada pelo agronegócio, cuja taxa de calotes avançou de 4,84% para 6,92% no período, aumento de 2,08 pontos percentuais.

Siga

A piora da carteira de crédito levou o banco a elevar em 33,2% as Provisões para Devedores Duvidosos (PDD), que somaram 58,5 bilhões de reais no acumulado até setembro. Os recursos são reservados para cobrir eventuais perdas com calotes e afetam diretamente o lucro da instituição.

Continua após a publicidade

A rentabilidade do Banco do Brasil, medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês), ficou em 2,8% no terceiro trimestre, recuo de 5,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Para comparação, o ROE do Itaú está em 23,6%, enquanto o do Bradesco alcançou 16,1%.

A surpresa negativa do mercado também reflete a frustração com a recuperação dos resultados, esperada para os últimos trimestres. Depois de uma sequência de deterioração, investidores aguardavam uma melhora após o governo federal editar duas medidas provisórias para facilitar a renegociação de dívidas.

Segundo o CFO do Banco do Brasil, Marco Geovanne Tobias, o processo foi iniciado, mas parte dos produtores do agronegócio não honrou os pagamentos. “Uma parte desse agro, efetivamente, não quer pagar o Banco do Brasil. E, ao não querer pagar o Banco do Brasil, o retrato que temos no balanço é esse”, afirmou.

Continua após a publicidade

Diante desse cenário, o Banco do Brasil revisou suas projeções para 2026 e restabeleceu o pagamento mínimo de dividendos. A instituição agora espera encerrar o ano com lucro entre 9 bilhões e 11 bilhões de reais, ante a estimativa anterior, de 18 bilhões a 22 bilhões de reais.

O banco também prevê uma redução da carteira de crédito do agronegócio, com variação entre queda de 3% e crescimento de 1%. Antes, a projeção indicava expansão de 2% ou retração de até 2%.

Analistas veem novos riscos para o Banco do Brasil

Para os analistas da XP, “a decepção foi generalizada”, refletindo uma margem financeira mais fraca, maiores custos de crédito e pressões operacionais adicionais.

Continua após a publicidade

“O trimestre também levanta dúvidas sobre o ritmo de recuperação dos lucros, uma vez que a qualidade dos ativos se deteriorou ainda mais no Agronegócio e nas Pessoas Físicas. Já os indicadores antecedentes de crédito apontaram para o risco de uma deterioração adicional à frente”, afirmam Bernardo Guttmann, Matheus Guimarães e Guilherme Meneghetti, autores do relatório.

Os analistas do Safra também demonstram preocupação com a evolução da carteira rural. Segundo eles, a taxa de pagamentos em dia caiu de 83% em julho para 76% em setembro e 66% em outubro, oferecendo poucos sinais de que o ciclo de crédito do agronegócio esteja próximo da normalização.

Outro ponto de atenção é a posição de capital do banco. Os especialistas destacam que os ativos fiscais diferidos (DTAs) aumentaram cerca de 6,4 bilhões de reais em relação ao trimestre anterior, resultando em aproximadamente 0,42 ponto percentual de deduções prudenciais.

Continua após a publicidade

“Isso limitou a capacidade de crescimento, uma vez que o índice de capital principal (CET1) recuou para 10,8%, abaixo do mínimo confortável de 11%”, afirmam Daniel Vaz e Rafael Nobre, autores do relatório do Safra.

Na avaliação dos analistas da Genial, a pressão sobre o capital levou o banco a reduzir o payout — percentual do lucro distribuído aos acionistas na forma de dividendos — para 25%. A instituição também não deve pagar dividendos intermediários em 2027, podendo reter parte do lucro em reservas.

“Vamos revisar projeções, preço-alvo e recomendação depois da teleconferência. O ponto central é se o agro melhora com o ganho de peso da safra nova. Sem isso, o quarto trimestre de 2026 não marca o pico das provisões, o que indica que a situação tende a piorar nos próximos trimestres”, concluem Matheus Filgueiras, Eduardo Nishio e Alan Frydman, autores do relatório da Genial.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Banco do Brasil
Bancos
Economia
Empresa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).