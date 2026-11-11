Crise na Nvidia apaga R$ 6 trilhões em Wall Street, mais que toda a B3

O escândalo que colocou Jensen Huang, um dos empresários mais poderosos do setor de tecnologia, no centro de uma investigação por suspeita de espionagem chinesa começa a produzir consequências em Wall Street.

A Nvidia, companhia fundada e comandada pelo executivo, enfrenta uma onda de vendas de suas ações, em um momento de crescente desconfiança dos investidores sobre os investimentos bilionários em inteligência artificial.

Entre 29 de outubro e 10 de novembro, a fabricante americana de semicondutores encolheu US$ 1,08 trilhão em valor de mercado, o equivalente a aproximadamente R$ 6 trilhões.

Em oito sessões de negociação, sua avaliação caiu 21%, passando de US$ 5,15 trilhões (R$ 28,6 trilhões) para US$ 4,07 trilhões (R$ 22,6 trilhões).

Continua após a publicidade

A dimensão da perda impressiona: o montante supera em cerca de 22% o valor de todas as companhias negociadas na B3, a bolsa brasileira, avaliadas conjuntamente em US$ 888 bilhões (R$ 4,9 trilhões), segundo levantamento da consultoria Elos Ayta.

A turbulência começou antes das denúncias contra Huang, em meio a uma correção das ações de empresas ligadas à inteligência artificial.

Continua após a publicidade

A revelação do relacionamento extraconjugal do executivo com uma empresária chinesa suspeita de espionagem, porém, acrescentou uma preocupação até então ausente: a possibilidade de uma crise de liderança na companhia que se tornou símbolo da revolução da IA.

O risco de perder o homem por trás da Nvidia

Aos 63 anos, Jensen Huang é mais do que o presidente da fabricante de chips.

Continua após a publicidade

Desde que fundou a Nvidia, em 1993, transformou uma empresa voltada ao mercado de placas gráficas em uma potência tecnológica que fornece os processadores utilizados pelos maiores desenvolvedores de inteligência artificial do mundo.

Microsoft, Amazon, Google e Meta estão entre os grupos que dependem de equipamentos da Nvidia para alimentar seus centros de processamento de dados.

Continua após a publicidade

Essa posição privilegiada ajudou a companhia a alcançar avaliações superiores a US$ 5 trilhões. Também fez de Huang uma figura central nas decisões sobre investimentos, desenvolvimento de produtos e relações comerciais com governos.

Agora, a dependência da empresa em relação ao fundador se tornou uma vulnerabilidade.

Continua após a publicidade

O conselho de administração anunciou no domingo (8) uma investigação independente para apurar se Huang foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira. A decisão veio depois da divulgação de informações sobre seu relacionamento com Alice Huang, empresária chinesa ligada à Megaspeed, fornecedora de infraestrutura computacional em Singapura.

Segundo o New York Times, autoridades americanas suspeitam que Alice tenha mantido contatos com os serviços de inteligência chineses. A empresária também esteve associada a negócios envolvendo a distribuição de chips avançados, sujeitos a restrições de exportação impostas por Washington.

Huang admitiu o relacionamento extraconjugal e pediu desculpas à família e aos funcionários da Nvidia. A empresa afirmou não ter encontrado indícios de que informações sigilosas tenham sido comprometidas.

As suspeitas de espionagem continuam sob investigação e não há comprovação pública de participação do executivo em atividades ilegais.

Nova revelação amplia pressão sobre o executivo

A situação se agravou nesta quarta-feira (11), quando o New York Times revelou um segundo suposto relacionamento extraconjugal de Huang, desta vez com uma executiva da própria Nvidia.

A reportagem afirma que o empresário manteve um caso com Kimberly Powell, de 48 anos, vice-presidente da área de saúde da companhia e subordinada direta do presidente.

Cinco pessoas que trabalharam na fabricante relataram ao jornal que o relacionamento era conhecido internamente. Duas fontes disseram que Huang e Powell foram vistos em uma situação de intimidade durante uma conferência realizada em março, na Califórnia.

A revelação deslocou parte das preocupações para a governança corporativa. Além das suspeitas envolvendo a segurança nacional americana, a Nvidia passou a enfrentar questionamentos sobre possíveis conflitos de interesses e o cumprimento de suas próprias normas de conduta.

A empresa não comentou a nova denúncia ao jornal.

O episódio também alimentou especulações sobre o futuro de Huang na presidência. Uma eventual saída representaria uma mudança profunda na administração da companhia, cuja estratégia comercial e tecnológica está fortemente associada à figura do fundador.

Wall Street vê oportunidade para concorrentes

O nervosismo dos investidores ficou mais evidente nas duas sessões seguintes à divulgação das primeiras denúncias.

Na segunda-feira (9) e na terça-feira (10), a Nvidia perdeu aproximadamente US$ 430 bilhões (R$ 2,4 trilhões) em capitalização, com uma queda acumulada de cerca de 9,5% nas ações.

Para dimensionar o impacto, esse valor se aproxima da avaliação conjunta de 55 empresas brasileiras dos setores bancário, petrolífero e elétrico, estimada em US$ 449 bilhões (R$ 2,5 trilhões).

A Petrobras, maior companhia brasileira em valor de mercado, estava avaliada em aproximadamente US$ 112 bilhões (R$ 623 bilhões). Isso significa que a desvalorização da Nvidia em apenas dois dias correspondeu a quase quatro Petrobras.

O Bank of America avalia que a crise pode afetar a percepção dos investidores sobre a capacidade de gestão da Nvidia, ainda que não existam evidências de prejuízos concretos aos negócios.

Em análise sobre os possíveis desdobramentos, o banco identificou uma oportunidade para fabricantes rivais, como AMD, Broadcom e Marvell, caso a Nvidia enfrente dificuldades administrativas ou maior fiscalização regulatória.

A concorrência no mercado de processadores para inteligência artificial já vinha se intensificando, com empresas de tecnologia desenvolvendo componentes próprios para reduzir sua dependência de fornecedores externos.

Uma eventual instabilidade na liderança da Nvidia poderia acelerar esse movimento.

A conta da inteligência artificial entra no radar

O escândalo atingiu a fabricante em um momento delicado para o setor de tecnologia.

Depois de anos de valorização impulsionada pelo entusiasmo com a inteligência artificial generativa, investidores passaram a exigir resultados mais concretos dos investimentos realizados por empresas como Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta.

Essas companhias destinam dezenas de bilhões de dólares à construção de data centers, compra de processadores e ampliação de sua infraestrutura digital.

A Nvidia foi uma das principais beneficiárias desse ciclo. Seus chips se tornaram componentes essenciais para o treinamento e a operação de modelos avançados de IA, permitindo à empresa ampliar receitas e margens de lucro.

A questão que agora preocupa Wall Street é por quanto tempo esse ritmo de expansão poderá continuar.

Uma desaceleração nos gastos das grandes empresas de tecnologia teria consequências diretas para a demanda pelos equipamentos da Nvidia.

Ao mesmo tempo, o surgimento de alternativas aos processadores da fabricante pode reduzir sua capacidade de manter preços elevados e preservar sua participação de mercado.

Esses fatores ajudam a explicar por que a queda das ações começou antes da crise pessoal de Huang. O escândalo agravou uma correção que já estava em andamento, mas não explica sozinho a desvalorização acumulada.

O que está em jogo para a empresa

A Nvidia continua ocupando uma posição dominante no fornecimento de semicondutores para inteligência artificial. A perda de valor de mercado não significa que a companhia tenha registrado prejuízo operacional equivalente ou que bilhões de dólares tenham desaparecido de seu caixa.

O indicador reflete a avaliação dos investidores sobre os lucros futuros e os riscos associados à empresa. Quando o preço das ações diminui, essa avaliação também recua.

O problema para a Nvidia é que duas fontes de incerteza passaram a atuar simultaneamente.

A primeira é econômica: o mercado tenta determinar se a expansão da inteligência artificial continuará justificando os investimentos extraordinários realizados nos últimos anos.

A segunda é administrativa e política: as investigações sobre Jensen Huang levantam dúvidas sobre a estabilidade da liderança e sobre possíveis consequências regulatórias para a fabricante.

O executivo também mantém interlocução próxima com o governo Donald Trump e defende a flexibilização de determinadas restrições à venda de semicondutores para a China, posição que provoca resistência entre autoridades americanas preocupadas com segurança nacional.

Nesse ambiente, a permanência de Huang no comando da Nvidia passou a ser uma variável relevante para os investidores.

O desfecho das investigações poderá determinar se a companhia conseguirá superar rapidamente a crise ou se enfrentará um período prolongado de instabilidade, justamente quando a corrida mundial pela inteligência artificial entra em uma fase de competição mais intensa.