Crise grega espalhou rapidamente o pânico ao redor do mundo

O medo que começou em Atenas e atravessou a Europa agora estremece o mercado de ações nos Estados Unidos e afeta a economia global. O que antes era uma preocupação local sobre o peso da dívida de umas das menores economias europeias rapidamente se espalhou pelo mundo. Investidores ansiosos já forçaram o Brasil a reduzir as vendas de títulos e subir as taxas de juros. Na Ásia, houve desvalorização de moedas, como o won coreano. Dez empresas que planejavam abrir capital atrasaram suas ofertas – o maior número de atrasos em uma única semana desde outubro de 2008.

O aumento da ansiedade mundial ameaça desacelerar a recuperação dos Estados Unidos, onde o crescimento da oferta de emprego finalmente recomeçou depois da pior recessão desde a Grande Depressão. O cenário pode inibir também o gasto dos consumidores, uma vez que as ações caíram em Wall Street e tornou-se mais difícil conseguir empréstimos. “Isto não é apenas um problema europeu, é agora dos Estados Unidos, do Japão e da Grã-Bretanha”, disse Ian Kelson, gerente de fundos de títulos da T. Rowe Price, em Londres. “Está por todo lugar.

A crise é tão perigosa para a Europa que líderes dos 16 países que têm o euro como moeda trabalharam até a madrugada de sábado numa proposta para criar um mecanismo de estabilização que restabeleça a confiança dos mercados. No domingo, ministros das finanças de todos os 27 países da União Europeia tiveram uma reunião extraordinária em Bruxelas para discutir a proposta.

Acordo – Pressionados pelo desabamento dos mercados e dúvidas sobre a própria capacidade de agir em uníssono, os líderes europeus chegaram a um acordo para injetar 640 bilhões de dólares em novos empréstimos a nações endividadas do continente, em um esforço para recuperar a credibilidade perdida no mercado.

Depois de dez horas de negociação, os ministros da Fazenda europeus definiram um acordo que fornecerá 560 bilhões de dólares em empréstimos bilaterais e 76 bilhões de dólares para um programa de socorro gerido pelo o organismo executivo da União Europeia. A ministra da Fazenda da Espanha, Elena Salgado, que anunciou o acordo, afirmou que o Fundo Monetário Internacional prepara um pacote de ajuda próprio de 280 bilhões de dólares.

O mecanismo é um meio para garantir que os países emprestem dinheiro para a Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, para socorrer economias em perigo. Líderes europeus, incluindo o presidente francês Nicolas Sarkozy, afirmaram na manhã de sábado que a União deveria estar pronta para ativar o mecanismo na segunda-feira pela manhã se necessário.

No sábado, em viagem pela Espanha, o vice-presidente americano Joe Biden ressaltou a importância da questão após se reunir com o primeiro-ministro José Luis Rodríguez Zapatero. “Nós concordamos sobre a importância de uma ação decisiva para fortalecer a economia européia e para recuperar a confiança nos mercados”, disse Biden. “E transmiti o apoio dos Estados Unidos a estes esforços.”

Mercado – Além da Europa, a crise propagou ondas de pavor por meio das bolsas de valores em todo o mundo. Para se ter uma ideia, há dez anos, a reação em cadeia que começou com a desvalorização da moeda tailandesa levou mais de um ano para se espalhar para além da Ásia e atingir a Rússia, que declarou moratória de sua dívida e quase levou ao colapso um gigante americano dos fundos privados, o Long-Term Capital Management.

Esta crise, em contraste, pareceu ricochetear de país em país em questão de segundos, enquanto investidores abandonavam tudo simultaneamente, de títulos portugueses a ações americanas de baixo risco. Em Wall Street, na tarde de quinta-feira, imagens televisionadas de revoltas em Atenas protestando contra medidas de austeridade apenas aumentaram a ansiedade dos investidores e houve um breve mergulho de quase 1 000 pontos na bolsa.

“Até a semana passada, havia a confiança de que nada abalaria o andar da carruagem enquanto o crescimento da economia e do emprego fosse positivo”, disse William Gross, diretor-gerente do Pimco Group, um gerenciador de títulos. “Agora, o pânico está de volta.”

Pânico – Enquanto as preocupações imediatas são o crescente déficit orçamentário da Grécia e o risco de que outras economias frágeis como Espanha e Portugal possam falhar, o turbilhão expôs também medos profundos de que empréstimos governamentais em nações maiores como Grã-Bretanha, Alemanha e até os Estados Unidos sejam insustentáveis.

“A Grécia pode ser apenas um primeiro sinal de alerta”, afirmou Byron Wien, vice-presidente da Blackstone Advisory Partners e proeminente estrategista de Wall Street. “Os Estados Unidos estão muito distantes de onde a Grécia está, mas o mundo desenvolvido tem vivido além de seus recursos e agora está sendo chamado para pagar a conta.”

Se a ansiedade se espalhar, bancos americanos poderiam retomar a postura que adotaram após o colapso do Lehman Brothers no outono de 2008, quando cortaram drasticamente hipotecas, financiamentos de automóveis, emissões de cartões de créditos e pequenos empréstimos empresariais. Isto poderia empacar a oferta de emprego e interromper a recuperação econômica mais ampla, que começa a ganhar força.

Investimentos – Algumas empresas americanas estão enfrentando custos mais altos para financiar suas dívidas, enquanto grandes exportadores estão vendo sua margem sobre rivais europeus diminuir com o fortalecimento do dólar. Bens de maior risco, como ações, estão repentinamente desfavoráveis, enquanto o dinheiro fluiu para o investimento mais seguro de todos, o ouro.

Tanto a Grécia quanto companhias americanas de maior risco estão sendo forçada a gastar mais para conseguir empréstimos, companhias americanas de risco estão sendo forçadas à mesma coisa. Alguns emissores de títulos ruins no setor de consumo provavelmente deverão pagar aproximadamente 9% em novos títulos, acima dos 8,5% de antes da volatilidade desta semana, disse Kevin Cassidy, diretor de crédito do Moody�s.

Alívio – Certamente, nem todas as consequências são negativas. Apesar da situação perigosa para a Europa, a economia dos Estados Unidos ainda goza de ventos favoráveis. Taxas de juros caíram, beneficiando compradores de imóvel à procura de hipoteca e outros empréstimos. Novas informações divulgadas na sexta-feira passada mostraram que a economia americana acrescentou 290 000 novos empregos em abril, o melhor índice mensal em quatro anos.

Além disso, o preço do petróleo caiu na semana passada, o que resultará em preços mais baixos nos postos de gasolina. O dólar ganhou força sobre o euro, alcançando seu patamar mais alto em 14 meses. Um dólar mais forte torna os produtos americanos mais caros para compradores estrangeiros, um golpe para os exportadores dos EUA se a Europa cair novamente em recessão como resultado da crise. Fora o petróleo, os 16 países da zona do euro compram aproximadamente 14% das exportações americanas.

Riscos – Para a maioria das empresas americanas, que têm se beneficiado do dólar fraco nos últimos anos, a dor poderia ser maior. Mais de um quarto das companhias no índice Standard & Poor�s 500 vêm de fora, a maioria da Europa, segundo Tobias Levkovich, estrategista-chefe de capital para os Estados Unidos do Citigroup.

Este cenário pode significar a diferença entre uma economia que cresce rápido o suficiente para acabar com o desemprego e outra, mais estagnada. A exposição direta dos bancos americanos à Grécia é pequena, mas sob a superfície existem sinais de outras fissuras. Até mesmo os bancos mais fortes da Alemanha e França têm maior exposição a economias problemáticas na periferia do continente. Por sua vez, esses bancos estão intimamente entrelaçados às finanças dos Estados Unidos.

Os bancos americanos têm 3,6 trilhões de dólares investidos em bancos europeus.

Aí estão incluídos mais de 1 trilhão de dólares em empréstimos para a França e Alemanha, e aproximadamente 200 bilhões de dólares para a Espanha. Os investidores americanos já estão aflitos com as centenas de milhões em empréstimos de curto prazo para grandes bancos europeus e outras instituições financeiras. “Aparentemente o risco sistêmico ainda está vivo, e bem”, escreveu Alex Roever, um analista de crédito do JP Morgan, numa pesquisa publicada na sexta-feira. Com tanta incerteza sobre a Europa e o euro, gerentes de bancos de investimento estão exigindo que os devedores europeus paguem taxas mais elevadas.

Erro – Destes fundos provém o fluido vital do sistema bancário internacional. Caso sejam intensificadas as preocupações com a segurança dos bancos europeus, isto poderia elevar seus custos de empréstimo e diminuir a soma de mais de 500 bilhões de dólares em dívidas de curto prazo mantidas pelos fundos do mercado financeiro americano.

“Parece que apenas ontem os europeus estavam assistindo cheios de alegria os Estados Unidos terem seu castigo econômico, sem se darem conta da enorme onda vindo através do atlântico”, disse Kenneth Rogoff, um professor de comércio exterior de Harvard que também foi economista-chefe do Fundo Monetário Internacional. “Nós não deveríamos cometer o mesmo erro.”