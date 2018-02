Criptomoeda venezuelana alcança US$ 735 mi em um dia, diz Maduro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira que a pré-venda da criptomoeda nacional – denominada “petro” – alcançou 735 milhões milhões de dólares (2,39 bilhões de reais) desde a sua ativação, à meia-noite de anteontem, até as 20h desta terça-feira (horário local, 22h de Brasília).

“Às 20h32 de 20 de fevereiro e alcançamos uma intenção de compra na pré-venda da ordem dos 4,777 bilhões de iuanes, 596 milhões de euros, 735 milhões de dólares”, afirmou Maduro no ato de lançamento da sua oferta inicial. Esta criptomoeda venezuelana está respaldada por 5,342 bilhões de barris de petróleo e seu preço está sujeito ao valor do barril venezuelano, que nos últimos dias oscilou ao redor dos 60 dólares (195 reais).

O chefe do Executivo lembrou que desde a meia-noite de segunda-feira o “petro” está em 30 dias de pré-venda, que seguirão 15 dias de compras e anunciou que o governo assinou dois acordos, com uma empresa russa e outra venezuelana, relacionados com o suporte e segurança da plataforma tecnológica onde acontecerão as compras e vendas.

O governo ativou uma site para orientar todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiros nas etapas a seguir para a aquisição da moeda digital. Maduro também informou sobre a criação do “Tesouro criptoativo”.

Também presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), ele anunciou há semanas que o total de criptoativos a serem emitidos será de 100 milhões, “sem emissões extraordinárias, e dos quais 82,4 milhões estarão disponíveis para a pré-venda que iniciou nesta terça-feira”.

Destes, mais de 80 milhões, 44% serão oferecidos em uma pré-venda privada e na oferta pública inicial, enquanto 38,4% serão para a venda privada e 17,6% serão mantidos pela Superintendência de Criptomoedas e Atividades Conexas Venezuelana (Supcacven), indicou a estatal Agência Venezuelana de Notícias.

No Twitter, Maduro comemorou o lançamento da criptomoeda e escreveu que ela “reafirma a soberania econômica” da Venezuela. “Enquanto em muitas partes do mundo as novas tecnologias aumentam as brechas entre ricos e pobres, na Venezuela fazemos uma revolução tecnológica com visão socialista. Um passo gigante em direção à prosperidade e à nova economia”, disse o presidente do país.