Criada por nutricionista, Booma projeta faturar R$ 50 milhões com cosméticos naturais para bebês

A Booma, marca brasileira de cuidados naturais para bebês criada pela nutricionista Marcela Castilho, projeta faturar R$ 50 milhões em 2026 e atingir R$ 200 milhões até 2028. Fundada em 2021 com um investimento inicial de R$ 900 mil de capital próprio, a empresa aposta na ampliação do portfólio, na entrada no varejo físico e na expansão internacional para acelerar seu crescimento nos próximos anos.

A ideia da empresa surgiu durante a gravidez da primeira filha da fundadora. Ao buscar produtos mais seguros e naturais para o bebê, Marcela encontrou poucas opções disponíveis no mercado e decidiu desenvolver uma marca própria voltada para formulações com alto índice de naturalidade. “Como nutricionista, eu já entendia o impacto dos produtos no organismo. Quando engravidei, essa preocupação se ampliou para tudo o que entrava em contato com o bebê, inclusive cosméticos”, afirma.

Após quase um ano de pesquisas, a Booma foi lançada oficialmente em novembro de 2022 com duas pomadas para bebês. Hoje, o portfólio reúne 15 produtos, todos com mais de 95% de ingredientes naturais, além de certificações como cruelty free, fórmulas biodegradáveis e selo eureciclo. A produção, que começou com um lote de cerca de 5 mil unidades, já alcança aproximadamente 30 mil produtos por mês.

O avanço da operação também aparece nos resultados financeiros. Segundo a empresa, o faturamento cresceu 120% no primeiro ano de operação e mais 200% no ano seguinte. O ticket médio gira em torno de R$ 280, com maior concentração de vendas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Em 2025, a Booma recebeu sua primeira rodada de investimentos para acelerar o desenvolvimento de novos produtos e fortalecer a operação.

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Atualmente concentrada no e-commerce, a empresa prepara sua entrada no varejo físico, com foco no canal farma, além da abertura de pontos próprios e do início da internacionalização previsto para 2027. A estratégia faz parte do plano de consolidar a Booma entre as principais marcas brasileiras do segmento de cosméticos naturais infantis.

Para Marcela Castilho, o diferencial da empresa está em unir ciência, segurança e desempenho em produtos desenvolvidos para os primeiros anos de vida. “Se não conseguimos garantir eficácia e segurança ao mesmo tempo, o produto simplesmente não é lançado”, afirma. Segundo a fundadora, o objetivo é ampliar o acesso a produtos naturais para bebês sem abrir mão da qualidade e da performance.