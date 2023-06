Criação de empregos nos EUA traz novo elemento surpresa

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira, 2, que a economia do país mantém sua marcha ascendente na geração de empregos. O aumento surpreendente de 339.000 vagas nas folhas de pagamento não agrícolas nos setores público e privado de maio excedeu a estimativa do mercado. O Dow Jones previa um número bem menor, de 190.000.

Esse é o 29º mês consecutivo de avanço positivo na criação de empregos e o número representa o maior crescimento dos últimos três meses, apenas superado pelo total de janeiro, que registrou a criação de 472.000 novos empregos. O auge do ano de 2022 foi alcançado em fevereiro, com a criação de 904.000 vagas. Embora tenha havido uma diminuição significativa desde então, os números continuam mostrando resiliência e superando as expectativas do mercado.

Setores de serviços profissionais e comerciais se destacam na geração de empregos, com 64.000 contratações líquidas. O governo também impulsionou os números com a adição de 56.000 empregos, enquanto o setor de saúde contribuiu com mais 52.000. Além disso, outros setores também apresentaram ganhos significativos, como lazer e hospitalidade (48.000), construção (25.000) e transporte e armazenamento (24.000).

Apesar do aumento na criação de vagas, a taxa de desemprego nos Estados Unidos aumentou para 3,7%, superando a estimativa anterior de 3,5%. Um dos principais fatores que contribuíram para o aumento da taxa de desemprego foi a queda acentuada de 369.000 trabalhadores por conta própria e da diminuição geral de 310.000 pessoas contabilizadas como empregadas na pesquisa domiciliar. Os dados demonstram que uma parcela significativa da força de trabalho estava enfrentando dificuldades para encontrar trabalho, mesmo com a criação de novas vagas.

A criação de empregos tem um impacto significativo no aumento das taxas de juros. O Federal Reserve, em seus esforços para combater a inflação persistentemente alta, tem elevado as taxas de juros de referência várias vezes desde março de 2022. Embora tenham surgido indicações de uma possível pausa nos aumentos em junho, as chances de um novo aumento de juros aumentaram recentemente, impulsionadas pelo relatório de empregos.

Após o lançamento do relatório de empregos, os traders começaram a precificar uma maior probabilidade de um aumento de juros em junho. De acordo com dados do CME Group, a chance de um aumento de um quarto de ponto nas taxas de juros estava em torno de 38%. Isso indica que os investidores estão avaliando o impacto positivo da criação de empregos na economia e, consequentemente, na necessidade de uma política monetária mais restritiva.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos apresentaram um aumento, à medida que os investidores assimilavam os dados de folha de pagamento que superaram as expectativas. O rendimento do Tesouro de 10 anos registrou um acréscimo de 2 pontos base, chegando a 3,628%. Enquanto isso, o Tesouro de 2 anos foi negociado a 4,397% após um aumento de 5,4 pontos base. Quando os rendimentos do Tesouro sobem, geralmente indica que os investidores estão exigindo um prêmio maior para investir nesses títulos. Isso pode ocorrer por vários motivos, como expectativas de aumento da inflação, perspectivas de crescimento econômico mais forte, aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve (o banco central dos EUA) ou uma maior demanda por investimentos mais arriscados.