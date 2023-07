Criação de empregos nos EUA desacelera cai ao menor nível em quase 2 anos

O crescimento do emprego desacelerou nos Estados Unidos, gerando um certo alívio com relação aos dados anteriores, que indicavam um mercado de trabalho bastante forte. Foram criadas 209 mil empregos em, bem abaixo da estimativa do mercado, que projetava uma adição de 225 mil empregos, segundo o relatório payroll, divulgado nesta sexta-feira, 7. O dado veio abaixo do consenso do mercado, de 225 mil.

Esse foi o menor número registrado na criação de empregos desde dezembro de 2021, quando as vagas caíram para 268 mil, e marca uma queda considerável em relação aos 306 mil empregos criados em maio. “Apesar dos números ter vindo abaixo do consenso, por dentro mostrou composição um pouco mais forte. A taxa de desemprego caiu com participação estável, o média dos salários veio acima do esperado, e horas trabalhadas subiu na margem. Então, apesar da surpresa para baixo na criação de empregos, o report mostra mercado de trabalho ainda bastante apertado e acima do que é necessário para a inflação convergir para a meta”, analisa Nicole Kretzmann, economista-chefe da Upon Global Capital.

A taxa de desemprego caiu de 3,7% para 3,6%, porém o salários aumentaram ligeiramente para 0,4% no mês e 4,4% comparado ao ano anterior, o que pode trazer preocupações ao banco central norte-americano, o Fed, sobre a inflação. O Fed busca ancorar a inflação para a meta de 2%, mas tem enfrentado pressões de aumentos muito forte nos juros causarem um colapso, como já ocorreu no início no ano com a quebradeira de bancos.

“Com os dados de hoje as “apostas” ficam divididas entre uma alta ou duas, então quem ontem reajustou a posição na moeda americana para 2 altas de juros no ano, com o dado de hoje, deve reduzir essa posição, e isso traz alivio para o mercado, com bolsas subindo e dólar perdendo força”, analisa André Fernandes, sócio a A7 Capital

